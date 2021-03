Trapani, non ci sono le indicazioni per arrivare al centro vaccinale

22/03/2021 10:23:00

E' stato inaugurato in pompa magna, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Musumeci e dell'assessore Razza. Si tratta del centro vaccinale ricavato nell'immobile per l'integrazione dei migranti, in contrada Cipponeri, all'estrema periferia di Trapani. Nessuno, però, ha pensato di collocare la segnaletica per indicare agli utenti la strada per raggiungere il centro. E così in tanti si sono persi.

A sollevare il problema è stata la consigliera comunale di Trapani Anna Garuccio dopo aver raccolto le lamentele di tante persone che non sono riuscite a trovare il centro vaccinale. L'ultimo caso si è verificato domenica, quando un residente delle frazione di Xitta ha dovuto indicare la strada che conduce al sito ad un utente che come tanti altri si era smarrito.