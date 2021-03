Coronavirus. Sette morti, e più ricoverati. Il bollettino del 22 marzo in provincia di Trapani

22/03/2021 16:38:00

Sette decessi da Covid 19 si sono registrati nel fine settimana in provincia di Trapani. Emerge dal bollettino dell'Asp di Trapani sull'andamento del Coronavirus in provincia. Aumentano gli attualmente positivi, e anche i ricoverati.



Sono 562 gli attuali positivi nel territorio.

Salgono a 264 i decessi totali dall’inizio della pandemia. Sono 16 le persone ricoverate, di cui una in terapia intensiva, 5 in più rispetto a venerdì. I guariti dall'inizio della pandemia ad oggi sono 10.314. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 196 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 247.



Marsala è la città con più contagiati al momento, 158, segue Trapani con 109, ed Alcamo 72.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 72, Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 26; Castellammare del Golfo 9, Castelvetrano 71; Custonaci 2; Erice 34; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 158; Mazara 30; Paceco 17; Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2, San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 109; Valderice 20; Vita 0.