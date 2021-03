Trapani, al centro vaccinale c'è la "lista di riserva" per le dosi residue

23/03/2021 20:26:00

All'Hub vaccinale di Contrada Cipponeri a Trapani c'è adesso la "lista di riserva" per effettuare il vaccino con le dosi residue di fine giornata, quelle, in pratica che, una volta scongelate devono essere inoculate altrimenti si rischierebbe di buttarle via se le persone per cui erano destinate non si presentano per la vaccinazione.

Dalle 14 di ogni giorno chi non ha prenotazione e non rientra nelle categorie previste attualmente come prioritarie, potrà, recandosi presso il centro, registrarsi nella "lista di riserva".

Questa nuova disposizione nei giorni scorsi era stata annunciata dal commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, che ha emanato un apposito provvedimento che prevede di non sprecare le dosi e somministrarle a chi in quel momento è disponibile, proprio per rispettare l'obiettivo del piano strategico nazionale dei vaccini: quello di garantire la più ampia copertura vaccinale alla popolazione su tutto il territorio nazionale.