Sicilia, corrono le varianti. Pazienti fragili senza il vaccino

23/03/2021 10:46:00

Facciamo il punto sul coronavirus in Sicilia. Ci sono 20.000 pazienti fragili e over 80 che non possono uscire da casa e aspettano il vaccino a domicilio. La Regione Siciliana non sa che fare, anche perchè ancora non è stato definito del tutto l'accordo con i medici di famiglia, tanto sbandierato nei giorni scorsi. Allora, per aumentare i vaccinatori, ci sarà un nuovo bando della Regione. Le persone fragili dovrebbero vaccinarsi con Moderna, ma al momento mancano le scorte.

Circa i contagi, invece, a farla da padrone sono le varianti. E' stata individuata anche quella nigeriana, su un ragazzino di 16 anni ricoverato a Messina. Ad Agrigento infettata anche una bimba di un anno. A Canicattì è scoppiato un focolaio in un ospedale.

Sono arrivati in Sicilia gli anticorpi monoclonali e, nel massimo riserbo, il farmaco è già in fase di test su alcuni pazienti. Le prime dosi del trattamento prodotto da Eli Lilly (Bamlanivimab/Etesevimab) sono arrivate all’ospedale “San Marco” di Catania (Policlinico) e all’ospedale “Cervello” di Palermo, ma saranno smistate anche alle aziende ospedaliere che ne faranno richiesta.

Intanto il bollettino quotidiano sui contagi diffuso dal Ministero della Salute segnala un ulteriore peggioramento dei dati. Sono 666 i nuovi positivi su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, in aumento di oltre un punto rispetto a ieri. La regione è nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime passano dalle 8 di ieri alle 21 di oggi.

Un andamento confermato anche dai dati settimanali diffusi dalla Protezione Civile ed elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Palermo che mostrano un ulteriore incremento dei nuovi positivi, un aumento dei ricoverati, degli ingressi in terapia intensiva e delle persone in isolamento domiciliare. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5032, il 13,9% in più rispetto alla settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 16192, ed è tornato a crescere dopo 7 settimane. I ricoverati sono 876, di cui 125 in terapia intensiva; rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 85 unità (25 in terapia intensiva).