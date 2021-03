"Trapani, treni da terzo mondo. Noi abbandonati in campagna ..."

29/03/2021 20:01:00

Gentile redazione di Tp24,

invio delle foto del viaggio in treno di questo assolato pomeriggio di oggi 29 Marzo 2021, partito da Trapani alle 17.30 e desolatamente soppresso alla fermata di Paceco, prima stazione della lunga corsa della tratta Trapani - Castelvetrano (viaggio quasi transiberiano di quasi 70 km!).

I viaggiatori vengono fatti scendere dal convoglio e stipati su una piattaforma larga appena un metro, incastrati tra due convogli, in attesa di essere recuperati dal treno in partenza alle ore 18.15 dal capoluogo che ci raggiunge con comodo e riparte con altrettanta comodità alle 18.38.

Mi domando se la dirigenza di Trenitalia si sia posta il problema che i pendolari, ben che vada, sono fuori casa da almeno 12 ore e resta sconosciuto il tempo di quando ne faranno ritorno.

Abbiamo sempre lamentato il cattivo servizio offerto nel terzo millennio ai cittadini siciliani però ora la beffa della sicurezza e della disinformazione è veramente frustrante.

Mi domando se le giustificazioni balbettate dal personale del treno siano trovate comiche d'iniziativa o se dietro ci sia una regia ad opera di generali profumatamente pagati per creare disservizi.

Il paradosso supera spesso la logica. Sono le 18.52 e siamo fermi nella campagna di Marausa e qualche compagno di disavventura suggerisce di passare la notte in treno, tanto domani saremo di nuovo nei nostri posti di lavoro a fornire servizi pubblici anche ai dirigenti di Trenitalia.

Anche stamattina e financo sabato scorso abbiamo avuto problemi con la tecnologia delle ferrovie. Non riusciamo più a stupirci e ad indignarci... ma nemmeno la vergogna di chi offre servizi pubblici è rendicontata ai cittadini che pagano le tasse e i loro stipendi.

Non so a che ora arriverò a destinazione, per questo vi invito a guardare gli orari ufficiali e le motivazioni fornite da Trenitalia che saranno banalmente giustificate dall'inefficienza delle infrastrutture e non dalla loro incapacità di gestione o denuncia.

Se il servizio non funziona, si abbia il coraggio di dirlo e sostituirlo con un servizio su gomma.

Stazione di Marausa, ore 19.13.

Vincenzo