Poiatti in tv: ecco la nuova campagna sulle reti Mediaset  

29/03/2021 11:40:00

Poiatti torna in tv. E lo fa per Pasqua, in grande stile. Il pastificio di Mazara ha infatti realizzato un nuovo spot televisivo pianificato sulle reti Mediaset. Una campagna di forte impatto per uno dei marchi siciliani più noti, che mira a rafforzare ancora di più i suoi punti di forza nei confronti dei consumatori: l'originale Pasta Poiatti, infatti, è quella ottenuta con solo grano siciliano, nell'unico stabilimento produttivo di Mazara del Vallo. E proprio "A tavola si parla... e si mangia siciliano" è il claim portante dello spot da 15 secondi che sarà trasmesso nelle fasce orarie di punta della programmazione televisiva delle reti Mediaset. E' anche un'occasione, per Poiatti, per festeggiare i 75 anni di attività: era infatti il lontano 1946 quando iniziava l'attività del pastificio. Oggi Pasta Poiatti porta la qualità del grano siciliano in tutta Italia e nel mondo, con la possibilità per i consumatori anche poter acquistare direttamente i loro formati di pasta preferiti su shop.poiatti.it.