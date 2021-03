Coronavirus. Numeri in aumento in Sicilia e nel Trapanese. Vaccini, si aspettano nuove dosi

30/03/2021 06:00:00

Il Coronavirus in Sicilia come in provincia di Trapani fa registrare un aumento delle persone ricoverate. Un dato in continuo aumento da giorni. In una settimana in Sicilia si è registrato un aumento del 15% dei nuovi casi. Nel frattempo sul fronte vaccini nei prossimi giorni dovrebbero arrivare oltre 100 mila nuove dosi. Si lavora anche sulle vaccinazioni in farmacia, infatti è stato firmato l’accordo tra il ministero della Salute e i farmacisti.



I dati in provincia di Trapani

Sono 610 gli attuali positivi nel trapanese.

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali, sono 26 le persone attualmente ricoverate e di questi, 3 in terapia intensiva e 23 nei reparti ordinari. Sono 272 i decessi totali dall’inizio della pandemia. I guariti dall'inizio della pandemia ad oggi sono 10.454. Il dato parziale dei tamponi molecolari effettuati è di 216 mentre i tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene sono 345.

Tra le città Marsala è quella con più contagi, 211, sono 114 a Trapani e Castelvetrano è a quota 79.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 73, Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 13; Castellammare del Golfo 6, Castelvetrano 79; Custonaci 2; Erice 30; Favignana 0; Gibellina 0; Marsala 211; Mazara 18; Paceco 24; Pantelleria 2; Partanna 1; Petrosino 2; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 6, San Vito Lo Capo 4, Santa Ninfa 4; Trapani 114; Valderice 15; Vita 0.

I dati siciliani

Sono 799 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 23.280 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,4%, in leggera diminuzione rispetto a domenica. La regione è settima per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 24 nelle ultime 24 ore . Dall'inizio della pandemia 4.607.

Il numero degli attuali positivi è di 17.417 con 417 casi in più rispetto a domenica, mentre i guariti sono 358. Negli ospedali i ricoverati sono 1009, 36 in più. Quelli nelle terapie intensive sono 133, quattro in più.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 389, Catania 75, Messina 51, Siracusa 58, Trapani 20, Ragusa 15, Caltanissetta 48, Agrigento 118, Enna 25.





In una settimana molti più casi

I dati della settimana scorsa, diffusi dalla Protezione Civile ed elaborati dal Comune di Palermo, mostrano un incremento complessivo dei nuovi positivi, un aumento dei ricoverati e dei deceduti. In base al report settimanale i nuovi positivi nella regione sono 5812, il 15,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 13,9%.

Il punto sui vaccini

"La Sicilia è la prima in Italia per somministrazione di vaccini anti Covid nella percentuale di quelli già ricevuti. Mi auguro che l'impegno assunto dal generale Figliuolo, quello di mandare in Sicilia 110 mila vaccini subito dopo Pasqua, possa essere mantenuto per mettere i nostri centri hub nelle condizioni di lavorare notte e giorno", ha detto il governatore Nello Musumeci. L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza annuncia di essere pronto a "raddoppiare il numero degli hub in Sicilia per arrivare alle 50 mila dosi giornaliere concordate con il generale Figliuolo". Musumeci non esclude nemmeno di potere utilizzare anche il vaccino russo Sputnik, dopo il via libera dell'Ema e del Governo: "Non porrei alcuna pregiudiziale atlantista. Capisco che ci sono problemi ma noi siamo per accettare questo vaccino e qualora fosse autorizzato chiederemo una deroga a Roma per trattare in autonomia".

Istituite quattro nuove "zone rosse" e prorogate fino al 6 aprile le restrizioni a Caltanissetta

Istituite quattro nuove "zone rosse" con ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Si tratta dei territori comunali di Biancavilla (in provincia di Catania), Francavilla di Sicilia e Gaggi (Messina) e Santa Margherita di Belice (Agrigento).



Il provvedimento, che prevede la chiusura di tutte le scuole nei comuni interessati, entrerà in vigore mercoledì 31 marzo e fino al 14 aprile 2021. Per tutte le zone rosse vigerà il divieto di transito, in ingresso e in uscita, dall'1 al 6 aprile 2021 per raggiungere le secondo abitazioni.

Prorogata fino al 6 aprile 2021 la zona rossa a Caltanissetta, come da richiesta del sindaco e sulla base della relazione fornita dall'Asp territoriale.

Vaccini in farmacia, siglato l’accordo

Sulle vaccinazioni in farmacia è stato siglato l'accordo.

Ad annunciarlo lo stesso ministro Roberto Speranza che ieri ha firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per “far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese - ha spiegato - la campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare".

I dati italiani

Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia in 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Domenica i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 domenica), per un totale dall'inizio della pandemia di 108.350.

Sono 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 più del giorno prima nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, sono 192 (erano stati 217).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità.

Effettuati 156.692 tamponi molecolari e antigenici, mentre domenica i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all'8,2%, in aumento di un punto rispetto a domenica, quando era al 7,2%.

"Vaccino, garantire somministrazione a studenti e lavoratori fragili fuori sede"

"Abbiamo deciso di presentare un'interrogazione sia in parlamento che all'Assemblea Regionale Siciliana, per rimediare alle difficoltà incontrate da numerosi studenti universitari e lavoratori fuori sede, soggetti fragili, nella somministrazione del vaccino contro il Covid" lo annunciano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Vincenzo Santangelo e il deputato all’Ars Salvatore Siragusa.

"Ad oggi - proseguono i portavoce - ci sono ancora alcune regioni che non prevedono la somministrazione per tali soggetti con fragilità, che sono così costretti a viaggiare per rientrare nella loro regione di residenza potersi vaccinare.

Non c'è alcuna ragione per cui un giovane siciliano fuori sede - ad esempio in Lombardia - per motivi di studio o di lavoro debba essere costretto ad affrontare un viaggio rischioso e dispendioso per potersi vaccinare.

È necessario trovare urgentemente un accordo tra le regioni per superare questo problema. Per questo - affermano la Deputata Roberta Alaimo, il Senatore Maurizio Santangelo e il Deputato Regionale Salvatore Siragusa - abbiamo predisposto congiuntamente una interrogazione parlamentare alla Camera, una al Senato e un'altra anche all’Assemblea Regionale Siciliana.