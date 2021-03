Serie A beretta  l’AC Life Style Handball Erice scongitta a Salerno nel recupero della 6ª giornata

30/03/2021 21:41:00

Battuta d’arresto per l’AC Life Style Handball Erice nel recupero della 6^ giornata di ritorno “Serie A Beretta” femminile contro la prima della classe Jomi Salerno. Primo tempo che descrive un pò le sorti del match che pur senza esclusione di colpi vede le salernitane tenerne il controllo strappando alle ericine un 3-0 nei primi 18 minuti di gioco. L’AC Life Style Handball Erice subisce la versatilità e la compattezza del roster a disposizione di Mrs Lara Avram trovandosi di fronte una Jomi Salerno che sfrutta bene ogni possesso palla; si dividono il lavoro e realizzano 3 marcature Lauretti Matos Cyrielle, 4 Natasa Krnic e 5 Victoria Romeo, mentre tra le file ericine il carico è concentrato sulle 8 reti siglate Sladana Perazic. Le Arpie si difendono bene riescono a contenere la fuga delle prime in classifica ma non basta e vanno negli spogliatoi sotto di 5 reti con un punteggio di 16-11. Nel secondo Le ericine non riescono purtroppo a sfruttare la doppia inferiorità numerica presentatasi per l’espulsione della Lucila Stettler mentre le salernitane finalizzano quasi ogni attacco proseguono con l’ottimo lavoro delle compagne le 4 reti a testa di Ilaria Dalla Costa e di Suleiky Gomez arricchite dalle 5 dell’implacabile Ramona Manoilovic. A contenere i danni in difesa le belle parate di Agustina Modernell che insieme alle 3 mine di Sladana Perazic e alle 4 fughe di Ekaterina Michalschi fanno ancora sperare. La Jomi Salerno raggiunge il massimo vantaggio al 50° con un 8-0 che l’AC Life Style Handball non riesce più a colmare lasciando il Pala Palumbo con un punteggio di 25-31. Aassente ancora una volta al confronto contro il Salerno nel roster di Mr Fornando Gonzalez Gutierreztra è Martina Barreiro Guerra in sosta forzata per infortunio. Prossimo match sabato 3 aprile al Palacardella alle ore 20:00 contro il Cellini Padova valevole per il recupero della 10^ di campionato Serie A Beretta femminile esclusivamente in diretta streaming su Eleven Sports.

Il tabellino della gara:

Recupero 6^ Giornata di ritorno CAMPIONATO FEMMINILE 2020/2021

Jomi Salerno VS AC Life Style Handball Erice:I° 16-11/II° TEMPO 31 – 25

Jomi Salerno (reti per giocatrice): Canessa Perez B. 2,Casale L., Krnic N. 5, Dalla Costa I. 4, Di Giugno S., De Santis M., Ferrari E., Gomez Hernandez S. 4, Landri V. 1, Lauretti Matos C. 5 ,Manojlovic R. 6, Napoletano G.,Romeo V.4 ,Rossomando G. ,Stettler L.. Allenatore: ELENA LAURA AVRAM – ADELE DE SANTIS

AC Life Style Handball Erice (reti per giocatrice): Rajic A. 1, Terenziani V. 1, Natale D., Marino T., Martinez Bizzotto V., Nangano G., Perazic S. 11, Tisato M.2 , Podariu I. , Benincasa L., Coppola A. 3, Ravasz A. 3, Michalski E. 4. Allenatore: FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ - MARINA PELLEGATTA

DIRETORI DI GARA: CARRINGO - PELLEGRINO

Max Rocchetti