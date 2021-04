Da Trapani si vola anche per Varsavia e Bucarest. Nuovi voli anche a Palermo

01/04/2021 12:20:00

Le compagnie aeree continuano ad annunciare nuovi voli in vista di un'estate che potrebbe portare al rilancio del comparto turistico.

Varsavia e Bucarest saranno le due nuove destinazioni della “Summer 2021” di Tayaranjet. Si volerà il giovedì e la domenica. Partenza da Trapani per Ancona alle ore 7,00. Da Ancona partenza per Varsavia alle ore 9,00 e rientro da Varsavia ad Ancona alle ore 12,00. La partenza per Bucarest dallo scalo marchigiano è prevista alle ore 15,10 e il rientro è programmato alle ore 17,45. A completare la rotazione il rientro a Trapani da Ancona alle ore 20,20.

EasyJet, ha annunciato l’espansione delle proprie operazioni a Milano Linate sul mercato domestico italiano. A partire dal prossimo 11 giugno, infatti, la compagnia inaugurerà due collegamenti giornalieri tra il city airport di Milano con l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. “Questa nuova rotta verso il city airport di Milano è una piacevole novità e un segnale positivo da easyJet. A cominciare dalla stagione estiva, siamo fiduciosi in una buona ripartenza - dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” - certi di raccogliere i frutti dell’impegno profuso da tutta la società di gestione, che non si è mai fermata, nemmeno in questo ultimo e difficile anno. Grazie alla politica commerciale, proiettata per ottenere un ampio ventaglio di nuove destinazioni, ma anche investimenti sull’infrastruttura, progetti green e di innovazione digitale, nel breve periodo - conclude Scalia - l’aeroporto di Palermo avrà una nuova conformazione ancora più vicina alle eccellenze europee”.

Dal canto suo Ryanair ha annunciato per l'estate la nuova rotta Cagliari - Palermo.