Coronavirus: incidenza in provincia di Trapani a 66, tra le più basse in Italia 

04/04/2021 20:18:00

tra le più basse in Italia

Continua a rimanere basso anche oggi, 4 Aprile 2021, l'incidenza di contagio da coronavirus in provincia di Trapani. Ricordiamo che è l'unico dato che dà una fotografia certa della pandemia, e che si calcola considerando i nuovi casi ogni 100.000 abitanti sugli ultimi sette giorni (a 250 si diventa zona rossa).

La Sicilia è a quota 66. E' la più bassa in Sicilia (dove l'incidenza regionale è 200, un po' vicina alla zona rossa regionale) e la terz'ultima in Italia.

La curva è comunque in salita, e in questo senso Trapani è una delleprovincia dove il Covid cresce di più: +44% (domenica scorsa l'indice era 46) superata solo da Caltanissetta, dove il contagio negli ultimi giorni è cresciuto in maniera esponenziale.

Qui tutti i dati.