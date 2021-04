Il padiglione Covid è sempre più un mistero. Le carte fanno solo confusione ...

27/04/2021 06:00:00

Adesso che anche la politica sembra essersi svegliata, continuiamo su Tp24 a tenere accesi i riflettori sul mistero del padiglione Covid di Marsala.



Sono tanti i dubbi e le perplessità che vengono, consultando il sito dedicato al potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza Covid in Sicilia. Una struttura, messa in campo dal governo Musumeci, e per la quale è responsabile l'ingegnere Salvatore D'Urso. Nel sito, infatti, molte informazioni sono mancanti, altre carenti. Potete consultare il sito cliccando qui.

Primo dubbio: il portale fa riferimento agli interventi previsti dal piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Questo piano è stato approvato con il decreto legge "Rilancio", che poi è il 34 del 19 maggio 2020 (in particolare al punto 11 dell'articolo 2).

Le somme disponibili per l'intera Sicilia sono di 123.309.660 euro. Ma già non è chiara una cosa. L'Iva è compresa? Non è una domanda di poco conto, sia per l'incidenza dell'Iva si perchè, purtroppo, in passato è capito che le pubbliche amministrazioni facessero contratti scordandosi dell'Iva, come è accaduto, a Trapani, per il finanziamento delle rotte di Ryanair all'aeroporto di Birgi (la Camera di Commercio si accorso mesi dopo la stipula del contratto con la società collegata da Ryanair che si erano scordati di calcolare l'Iva per centinaia di migliaia di euro ...).

Come sono distribuite queste somme? E' tutto confuso. Si fa riferimento ad un altro decreto, questa volta della Regione Siciliana, dell'8 Luglio scorso.

Interventi per aumenti posti letto (Terapia Intensiva + Terapia Subintensiva + IVA):

€ 42.903.100 + € 48.535.052,00 + € 14.968.021,44 = € 106.406.173,44

Interventi adeguamento pronto soccorso (lavori + forniture materiali elettromedicali + altro) = (€ 9.107280 + € 9.232.380,00 + € 910.728,00) + IVA = € 22.192.239,60

Acquisto ambulanze : € 1.200.000,00

Totale da piano regionale : € 129.798.413,04.

Come vedete, le cifre non coincidono.

Gli interventi previsti dal piano regionale approvato sono 79, a giudicare dai report. A meno che non ce ne siano altri non dichiarati. Il piano complessivo conta infatti in definitiva 79 interventi diversi che investono 30 strutture ospedaliere e 16 delle 19 Aziende sanitarie, Ospedaliere, Universitarie regionali.

Ma attenzione. Spunta anche un altro importo: 133.950.780 euro (Iva esclusa). E' la gara telematica per 21 lotti sparsi per la Sicilia. E' così divisa.

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – LAVORI O APPALTO INTEGRATO

Totale : € 52.010.380,00 (IVA ESCLUSA)

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE

Totale : € 48.551.620,00 (IVA ESCLUSA)

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Totale : € 29.930.020,00 (IVA ESCLUSA)

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO

Totale : € 3.458.760,00 (IVA ESCLUSA)

Ma non sappiamo, perchè non sono stati resi pubblici, come sono distribuiti gli appalti, quali sono gli ordini di acquisti, quali sono gli incarichi per tutti questo sub lotti. Con qualche altra cosa che non torna. Perchè la definizione di appalto integrato (che è quella del sub lotto 1) include già, la progettazione, le verifiche e il collaudo. Se no che appalto integrato è? E allora che senso ha prevedere sub lotti per voci che dovrebbero essere già comprese?

In realtà più che per la trasparenza, il portale sugli interventi legati all'emergenza genera solo confusione. Eppure basterebbe un database per avere una visione chiara di tutte le spese per tipologia e per collocazione geografica, dando la possibilità ai cittadini di scaricare la documentazione, dagli incarichi ai pagamenti, per avere un controllo su come vengono gestiti i soldi pubblici. Ad esempio on lin c'è una mappa interattiva, che sarebbe molto utile, se solo funzionasse ...

Mistero su mistero è quello del padiglione Covid di Marsala. Come abbiamo già raccontato su Tp24 nella galleria fotografica di questa importante opera pubblica, è stata caricata la foto ... di una tabella di lavori in corso relativa a Palermo. E ci sono solo due lettere di incarico per la progettazione definitiva e per l'indagine geologica, riferite a Novembre 2020. Ma, attenzione, nel report di Marzo 2021 del padiglioen non c'è traccia, nè seguito. Come mai?

Adesso però spunta anche un Ordine di Attivazione. Questo documento, che vedete qui in basso è, di fatto, la conferma ufficiale che l'unico intevento per l'aumento posti letto all'ospedale di Marsala è quello del piano di riorganizzazione indicato dalla stessa Regione Sicilia lo scorso Luglio 2020. Corrispondono infatti sia gli importi sia i numeri di posti letto. Non c'è traccia del padiglione. Sembra quasi che sia una totale invenzione. Anche perchè la lettera di incarico altro non è che quella per la realizzazione dieci terapie intensive. Altro che padiglione...

Cosa sta succedendo? Perchè non vengono resi pubblici i documenti di un'opera così importante? Dal sito sono anche scomparse le foto del cantiere. Come mai? Perché il commissario D'Urso continua a non rispondere alla richiesta di Tp24 di accesso civico agli atti?

Ricordiamo che il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e il commissario dell'Asp, Paolo Zappalà, alla finta inaugurazione dei lavori, a Dicembre, parlavano apertamente di :104 posti letto: Ps e Tac, degenze ordinarie (40) e assistenza dei parenti, Terapie Intensive (16 posti letto) e sub-intensive (44 posti letto ). Consegna del primo piano: entro il 31 Maggio. Consegna finale: autunno 2021 ...

Fate questa prova con noi. Andate sul sito del potenziamento della rete ospedaliera in Sicilia. Cliccate su "Avvio della realizzazione del centro infettivologico dell'ospedale Borsellino di Marsala". E' li famoso padiglione. Potete andarci cliccando qui. C'è, come dicevamo, una immagine che non c'entra nulla (la tabella dei lavori al Policlinico ...). Ma se clicchiamo su "foto" ci porta a questa galleria, aggiornata il 24 Aprile. Cliccate qui. Che succede? Spuntiamo magicamente nella pagna .. del lavori del policlinico di Palermo....dove hanno "riutilizzato" le foto ed il cartellone che fino a qualche giorno fa si vendevano come quelle del padiglione di Marsala...

Altro che padigllione Covid... by La redazione Tp24