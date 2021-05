Pd: La Francesca e Palermo nel dipartimento infrastrutture 

03/05/2021 02:30:00

Giuseppe Palermo e Giuseppe La Francesca, dirigenti del PD provinciale, esprimono soddisfazione per la loro nomina nel dipartimento Infrastrutture PD Sicilia, coordinato da Nicola Marchese.

“Riteniamo elevata - dichiarano i due dirigenti dem - l’importanza di una nomina in un contesto territoriale con gravi deficit strutturali. La nostra azione costituirà un’opportunità per il nostro territorio e vuole essere uno strumento per accendere i riflettori sulle carenze infrastrutturali della provincia di Trapani. Con l’attivazione del Dipartimento regionale Infrastrutture, il Partito Democratico dimostra di rimanere attento a quelle che sono le vere esigenze dei territori, in particolar modo quelli più marginali e le isole minori.”