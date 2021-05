E' nata l'app di Tp24. Tutte le notizie e le inchieste, senza pubblicità ...

12/05/2021 06:00:00

E' nata la nostra app, l'app di Tp24, il vostro quotidiano preferito.

Ci abbiamo messo tempo, a crearla, perchè, come sempre, sviluppiamo tutto in house, contando sulle nostre risorse, facendo qualche errore, ma senza stancarci mai. E provando e riprovando è venuta fuori questa app, della quale siamo molto fieri. Si scarica dagli store digitali, e permette di leggere in maniera chiara tutto Tp24, senza pubblicità. Il costo? Un euro i primi tre mesi, poi, per un anno, è di poche decine di euro. Un costo irrisorio. Non solo, chi scarica e installa la nostra app ha anche dei vantaggi: la newsletter giornaliera con le notizie di Tp24 già alle prime luci dell'alba, sconti e offerte in esercizi convenzionati, e un posto in prima fila per i nostri eventi.

"Fare un giornale, oggi, significa confrontarsi con molti temi - commenta il direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo - e noi non vogliamo sottrarci alle sfide del nostro tempo. Anzi, possiamo dire che Tp24 è stato sempre un precursore, dalla web tv al podcasting, senza mai dimenticare la qualità delle notizie, e il gusto per l'approfondimento e l'inchiesta, che sono ormai la nostra cifra, riconosciuta a livello nazionale".

Chi scarica l'app di Tp24 ha la possibilità di leggere tutte le notizie ed inchieste per 90 giorni al costo simbolico di 1 euro, senza farsi distrarre dalla pubblicità. Riceverà quotidianamente una newsletter con le principali notizie della giornata, inoltre avrà la possibilità di usufruire di particolari sconti e promozioni presso esclusive attività commerciali selezionate. Al termine dei 90 giorni, potrà decidere di acquistare l'abbonamento annuale oppure regalarlo agli perchè l'informazione è un dono che non ha prezzo ...

Inoltre, l'abbonamento costa davvero poco: 35,00 euro l'anno, insomma... meno di tre euro al mese!

"Un giornale oggi non può e non deve vivere più soltanto di pubblicità. Noi di Tp24 lo sappiamo bene - aggiunge Di Girolamo - e nel tempo abbiamo sperimentato altre forme di ricavi, che per noi assumono un valore sempre più importante. In questo senso l'app è fondamentale: tutti vogliamo un'informazione libera e senza censure, come quella che fa Tp24. Ma la stampa libera va sostenuta. E scaricare la nostra app ed abbonarsi è un modo intelligente ed economico di sostenere la libertà di chi fa informazione. Non è un tema che riguarda solo i "fan" di Tp24, che sono tanti, ma tutti coloro che hanno a cuore la libertà dell'informazione in Sicilia".

Scarica l’app di Tp24 e registrati adesso.

E’ facile, veloce, comodo e soprattutto ti da tanti vantaggi.

Qui il link per scaricare l'app dal Play Store di Google.

Qui il link per scaricare l'app dall'Apple Store.