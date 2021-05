Portavoce, giunta "young", agenzia di comunicazione: lo sbarco della propaganda del Sindaco Grillo 

12/05/2021 06:00:00

Ieri, 11 Maggio, a Marsala si ricordavano lo sbarco di Garibaldi e le vittime del bombardamento anglo-americano del '43.

Ma la data adesso celebrerà un altro sbarco: quello della macchina della propaganda del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo.

Cominciamo dall'inizio. In tanti hanno notato che il post della pagina Facebook del Comune di Marsala proprio sulle manifestazioni dell'11 Maggio aveva qualcosa di diverso.

Emoticon, hashtag. Una faccina triste. Sembrava la chat di una sedicenne.

In effetti ha debuttato la nuova organizzazione della comunicazione del Sindaco Grillo. E' affidata all'agenzia Bucaneve srls, con sede legale a Napoli, che ha sul territorio come "account" la giornalista Jana Cardinale. Costa ai contribuenti 20.000 euro l'anno. Delle polemiche che erano nate dalla decisione di Grillo di regalarsi il suo ufficio per la comunicazione personale, ne abbiamo parlato qui.

E così ieri è arrivato anche alle redazioni il primo comunicato dell'agenzia, con tanto di servizio pronto e impachettato. Introduzione con toni celebrativi, intervista "reggimicrofono" al Sindaco per un suo breve monologo. Roba da cinegiornale dei tempi che furono (per intenderci, quelli del periodo del bombardamento ...).

Viene così, di fatto, esautorato l'ufficio stampa del Comune di Marsala, composto da ben tre giornalisti.

Il tentativo del Sindaco è di apparire più smart, di comunicare meglio con i cittadini, soprattutto i giovani. Ed è per questo che ieri, con un gran colpaccio, Massimo Grillo, in una specie di conferenza stampa ha annunciato la sua "Giunta Young" (nome più cacofonico non c'era...). Sono i giovani che affiancheranno gli altri assessori "anziani" nella guida della città. Giusto per non fare assembramenti. Ecco chi sono:

- Sig. Daya Kaur Singh, nato a Slough (GB) il 15/3/2000: Finanze;

- D.ssa Doro Laura, nata a Erice il 31/05/1985:Ambiente e Servizi Sociali;

- D.ssa Genna Gloria, nata a Marsala il 07/09/1989: Turismo e Promozione del Territorio;

- Ing. Genna Valeria, nata il 13/03/1995: Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica;

- Ing. La Sala Enrico, nato a Erice il 19/05/1992: Digitalizzazione della P.A.;

- Dott. Russo Andrea, nato il 15/06/1991: Cultura, Spettacoli e Sport

E se agenzia per la propaganda, e giunta Young vi sembrano poca roba, ecco l'altro annuncio. La fine dei lavori del padiglione? No (per quello c'è tempo ...) ma il ritorno del portavoce. Sempre lui, Renato Polizzi, il proprietario di Itaca Notizie e Marsala C'è. La prima volta non gli è andata bene, perchè non aveva i titoli per farlo. Adesso Grillo lo ha nuovamente nominato: ogni promessa è debito.

Come mai? Non potendo cambiare il curriculum, hanno cambiato la legge. E' stata infatti abrogata la legge regionale che stabiliva che il portavoce deve essere un giornalista iscritto all'ordine. Liberi tutti, insomma. Nel frattempo, ad Aprile, la società di Polizzi, Communico, per evitare conflitti di interessi si è trasfromata in SAS con amministratore Francesco Vinci. E l'altra società, Tatzebao, ha un unico socio.

L'incarico del portavoce parte da Maggio, ed è sempre di 2000 euro netti al mese più i contributi, per un totale di altri 30.000 euro l'anno, sempre pagati dalle casse pubbliche. Doveva partire a Gennaio, poi con le polemiche che ci sono state il Sindaco Grillo aveva ritirato il provvedimento. Adesso ha rifatto la nomina. Almeno i contribuenti marsalesi hanno risparmiato quattro mensilità ...