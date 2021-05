Covid, la Sicilia continua a scendere. I dati del 13 Maggio 

13/05/2021 17:26:00

Continua a scendere la curva del Covid in Sicilia: i nuovi casi riscontrati oggi sono 603 su 20.207 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3%.

Rispetto a una settimana fa i casi positivi si sono dimezzati.

Da lunedì, pertanto, la Sicilia sarà zona gialla.

Sono invece 19 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto il numero di guariti: 1.454. Prosegue lo svuotamento dei reparti ospedalieri, con 36 persone in meno ricoverate in regime ordinario: ora sono 883. Calo minimo invece in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 124, uno in meno di ieri, e 5 ingressi giornalieri. Si torna dunque sotto quota 1.000 ricoverati totali.



Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per province, Catania si conferma la più colpita al momento con 183 nuovi casi. Seguono Palermo 179, Agrigento 67, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Caltanissetta 17, Ragusa 6 ed Enna 4.