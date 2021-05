Covid. Sicilia verso il giallo, ma ultima per i vaccini. Si apre ai 40enni

13/05/2021 06:00:00

In Sicilia continuano a scendere i contagi da Covid 19, ma l’isola è ultima in Italia per le vaccinazioni.

Un record negativo, in un momento molto delicato nella lotta al Coronavirus con le ampie riaperture alle porte e la necessità di proteggere la maggior parte della popolazione fragile e anziana. La Sicilia è indietro, però, per l’eccessivo scetticismo soprattutto nei confronti di AstraZeneca, e infatti le dosi in eccesso saranno smistate a Veneto e Puglia, regioni più virtuose. Polemiche, in questo senso, nei confronti del governo Musumeci che pensa che il problema si risolverà aprendo nuovi hub vaccinali.

Vaccini ai 40enni

Il commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni, dal prossimo 17 maggio, anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.

Viene però raccomandato di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili e per le classi di età superiori ai 60 anni che ancora non dovessero essere stati vaccinati. L’obiettivo è quello della massima copertura.

Quanto alla fornitura dei vaccini, la struttura commissariale ha inoltre fatto sapere che in mattinata è iniziata la distribuzione di circa 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer e che da domani «è previsto l’afflusso di oltre 170 mila dosi di Janssen all’hub nazionale vaccini della Difesa, dove entro la fine di questa settimana arriveranno anche circa 360 mila dosi di AstraZeneca e oltre 390 mila di Moderna».

Ma la Sicilia è ultima per vaccinazioni

La Sicilia attende ancora di svoltare sulla campagna vaccinale: è condannata a restare ultima, stavolta secondo l'indice YouTrend, che valuta la situazione fino al 10 maggio e prende in considerazione non i numeri assoluti dei vaccini somministrati, ma cinque parametri che comprendono anche le dosi fatte rispetto al numero di fiale ricevute. Secondo questo indice, la Sicilia totalizza 55 punti (su un totale di 100), dietro alla Calabria, 58.La media nazionale si attesta a 74 punti.



La Regione fa il punto sulle vaccinazioni

Prosegue la campagna delle vaccinazioni nei 65 punti dell’Isola predisposti dalla Regione Siciliana. Continuano ad arrivare le prenotazioni da parte dei cinquantenni per ricevere il siero: Astrazeneca, su base volontaria, per i soggetti senza patologie; per i fragili restano invece disponibili Pfizer e Moderna.



Va avanti la vaccinazione di massa nelle isole minori. Si completerà con Lipari, nelle Eolie, in calendario per venerdì 14 maggio. Intanto, si stanno predisponendo le procedure per la vaccinazione di massa anche nei piccoli Comuni montani: si inizierà con quelli al di sotto dei mille abitanti, 32 in tutto, anche se la platea potrà essere ampliata, confida il presidente Musumeci, dopo l’intesa raggiunta con il generale Figliuolo.



Al momento sono regolari gli approvvigionamenti dei vaccini, e oggi arriveranno da Roma 160 mila dosi di Pfizer. Complessivamente nei frigoriferi degli hub siciliani ci sono, ad oggi, 290 mila dosi di siero antiCovid.



Entro domenica 16 maggio saranno inoltre ultimati i lavori nei 20 nuovi Centri vaccinali che la Protezione civile regionale ha allestito in Sicilia e che saranno aperti a Palermo città, a Bagheria, Cefalù e Misilmeri, nel Palermitano; ad Acireale, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone, nel Catanese. Nuovo Centro anche a Gela, in provincia di Caltanissetta; a Messina città, Taormina, Lipari e Brolo, per la provincia di Messina; a Sciacca (Agrigento), Alcamo e Partanna, in provincia di Trapani; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano.



Ecco l’elenco dei piccoli Comuni montani:

Provincia di Agrigento: Comitini.

Provincia di Caltanissetta: Bompensiere.

Provincia di Enna: Sperlinga.

Provincia di Messina: Alì, Antillo, Basicò, Casalvecchio Siculo, Condrò, Floresta, Forza d'Agrò, Frazzanò, Gallodoro, Leni, Limina, Malfa, Malvagna, Mandanici, Mirto, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Motta d'Affermo, Reitano, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Santa Marina Salina e Tripi.

Provincia di Palermo: Campofelice di Fitalia, Santa Cristina Gela, Scillato, Sclafani Bagni.

Provincia di Siracusa: Cassaro.



Lupo: con Musumeci commissario Covid Sicilia ultima in classifica per vaccinazioni

“La Sicilia con il 35,6 per cento è purtroppo l’ultima regione d’Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione. Un dato allarmante che conferma il fallimento della campagna vaccinale di cui è responsabile il presidente della Regione, commissario regionale Covid ed assessore ad interim alla Salute Nello Musumeci”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.

“Come se non bastasse - continua il parlamentare regionale - la Sicilia con l’82,4 per cento è ultima anche per numero di dosi somministrate rispetto alle dosi consegnate. Musumeci - prosegue Lupo - consegni i vaccini ai medici di famiglia ed alle guardie mediche affinché possano vaccinare gli assistiti soprattutto nei comuni lontani dagli hub vaccinali. Non basta potenziare gli hub nelle città metropolitane se non si attivano hub vaccinali nei grandi comuni come Carini, dove risulta vaccinato solo il 5 per cento della popolazione. Musumeci accetti il confronto - conclude Lupo - e venga in aula a chiarire come intende incrementare il numero di vaccini giornalmenti somministrati che non sono mai stati più di 37 mila a fronte dell’obiettivo di 50 mila assegnato dal commissario nazionale Covid”.



Vaccini: i dati forniti dall'ASP di Trapani

"Dopo oltre 40 giorni e un sollecito, finalmente abbiamo ricevuto risposta dall'ASP di Trapani alla nostra istanza di accesso agli atti in merito all'andamento della campagna vaccini nella nostra provincia e in particolare sul servizio di vaccinazione a domicilio destinato alle fasce di cittadini più fragili" ad affermarlo i portavoce in Parlamento del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Santangelo e Vita Martinciglio.

Dalle informazioni ostese abbiamo appreso che sono solo 2 le unità mobili a disposizione per le vaccinazioni a domicilio per i territori di Trapani, Favignana, Paceco, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci e San Vito Lo Capo. Un'unità a disposizione di Pantelleria, 2 per Marsala, 2 per Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina, 1 per Castelvetrano, 2 per Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi/Segesta.

Inoltre abbiamo appreso che alla data del 23 aprile scorso, il Distretto di Trapani aveva provveduto ad effettuare 921 vaccinazioni su 1959 prenotazioni in elenco. Il Distretto di Pantelleria aveva effettuato 19 vaccinazioni su 34 prenotazioni, 383/1005 il Distretto di Marsala; 184/597 il Distretto di Mazara del Vallo e Salemi; 208/501 il Distretto di Castelvetrano; 402/806 il Distretto di Alcamo.

La grave inchiesta sui dati falsi Covid in Sicilia aveva già certificato una gestione dell'epidemia fallimentare da parte della Regione e la situazione non è tanto diversa anche riguardo all'andamento della campagna vaccinale. Nonostante le recenti iniziative degli open weekend, la Sicilia resta ultima in classifica come percentuale di dosi somministrate in rapporto alle dosi consegnate e penultima per il numero di over ottantenni vaccinati.

Dati sui quali pesa l'esiguo numero delle unità mobili a disposizione della nostra Provincia per le vaccinazioni a domicilio che assumono un ruolo decisivo nell'immunizzazione dei disabili gravi over 70/80, la prima grande sfida per scongiurare una nuova fase acuta dell'emergenza e proseguire con le riaperture in totale sicurezza" hanno concluso Santangelo e Martinciglio.

Hub vaccinale Alcamo

Aperto al pubblico l’hub vaccinale presso il Palazzetto di via Montinaro (traversa via Kennedy); la struttura, dotata di 6 postazioni vaccinali, sarà aperta ogni giorno dalle ore 8:00 alle 20:00, per prenotarsi bisogna accedere al Portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e seguire le indicazioni. E’ fondamentale rispettare l’orario che viene dato per recarsi a fare il vaccino e presentarsi già con la modulistica compilata ed una fotocopia del documento di riconoscimento, così da evitare assembramenti e tempi di attesa.

Per tutta questa settimana l’Hub sarà Open Day quindi, compatibilmente con i turni di attesa di chi ha già prenotato, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione.

Presenti oggi per l’apertura dell’Hub, il responsabile provinciale ASP per l’emergenza vaccini, Gaspare Canzoneri, il responsabile distrettuale per l’emergenza vaccini, Angelo Palmeri, il Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani, Paolo Zappalà, il Sindaco Domenico Surdi ed il presidente del Consiglio, Baldo Mancuso.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “parte oggi il nostro HUB provinciale con l’auspicio che consentirà di potenziare l’attività di vaccinazione; un ringraziamento all’Azienda Sanitaria Provinciale e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per il lavoro svolto e al Libero Consorzio. Adesso avanti tutta con la più diffusa vaccinazione per sconfiggere il virus”.

Dichiara il Commissario Straordinario Zappalà “da oggi in funzione l’Hub distrettuale per Alcamo, Calatafimi/Segesta e Castellammare del Golfo, finalmente così potremo decongestionare le strutture ospedaliere; ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione e la Protezione Civile Regionale perché hanno allestito la struttura sportiva in maniera impeccabile, quindi realizzando un ottimo centro. L’hub presso il Palazzetto permetterà di vaccinare oltre 500 persone al giorno come indicato dalla Regione Siciliana, dobbiamo puntare tutto sul vaccino per immunizzarci dal virus.



La situazione in Sicilia

Sono 607 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.316 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%, in calo rispetto a martedì, quando la percentuale si attestava al 3,3%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.614. Il numero degli attuali positivi è di 20.035 con un decremento di di 2.127 casi. I guariti sono 2.712. Negli ospedali i ricoverati sono 1.044, 48 in meno rispetto a martedi, quelli nelle terapie intensive sono 125, otto in più.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 75, Catania 247, Messina 70, Siracusa 56, Trapani 22, Ragusa 23, Caltanissetta 46, Agrigento 43, Enna 25.

I dati in provincia di Trapani

Diminuiscono i casi di Covid 19 in provincia di Trapani. Secondo il bollettino dell'Asp di Trapani gli attuali positivi sono 687 (30 in meno rispetto a martedì). Ci sono 54 guariti e due ricoverati in meno in regime ordinario.

In terapia intensiva ci sono 4 persone, 35 invece nel reparto Covid. Questo il dettaglio:



Alcamo 130 (-17); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 17; Campobello di Mazara 10; Castellammare del Golfo 52; Castelvetrano 41; Custonaci 1; Erice 46; Favignana 0; Gibellina 9; Marsala 206 (-9); Mazara del Vallo 16; Paceco 19; Pantelleria 6; Partanna 2 ; Petrosino 7; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 26; San Vito Lo Capo 9; Santa Ninfa 1; Trapani 73 (+5); Valderice 11; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 687 (erano 717)

Deceduti in totale 322 (uguale)

Guariti in totale 12.382 (+54)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 4 (+0)

Ricoverati del territorio in Terapia non intensiva attuali 35 (-2)

Totale tamponi, dato parziale: 352

Tamponi per ricerca antigene: 241



Il Covid in Italia

Sono 7.852 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.946.

Sono invece 262 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 251 di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 1.992, in calo di 64 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 91 (ieri 100). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri).

Sono 306.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 286.428 . Il tasso di positività è del 2,5%, stabile rispetto al 2,4% di ieri.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.131.078, i morti 123.544. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.655.112, con un aumento di 19.023 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 352.422, in calo di 11.437 rispetto a ieri.