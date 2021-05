Vaccini, la Sicilia resta ultima. Il caso dell'Asp di Trapani 

14/05/2021 06:00:00

L’Isola non ce la fa proprio a galoppare nella campagna vaccinale Sicilia. Rispetto alle dosi di vaccino ricevute contro il Coronavirus, la Sicilia va al trotto e rallenta, mentre gli altri a livello nazionale corrono.

SICILIA SEMPRE ULTIMA (IN PEGGIORAMENTO) PER DOSI TOTALI INOCULATE – L’Isola al 13 maggio, si impiomba stabilmente all’ultimo posto in Italia per vaccini somministrati alla popolazione, rispetto a quelli ricevuti: 2 milioni 310 mila 75 le dosi consegnate; 1 milione 782 mila 998 quelle inoculati. La percentuale si attesta in calo al 77,2% , a metà aprile era terz’ultima in Italia con il 79% del vaccinato sul distribuito. In Sicilia erano, sempre al 16 aprile scorso, state consegnate, infatti 1 milione 320 mila 235 dosi e quelle somministrati ammontavano ad 1 milione 42 mila 872, pari al 79% del totale ricevuto.

L’ASP DI TRAPANI RISPONDE AI 5 STELLE – “Dopo oltre 40 giorni e un sollecito – affermano i portavoce in Parlamento del Movimento 5 Stelle Vincenzo Santangelo e Vita Martinciglio – finalmente abbiamo ricevuto risposta dall'ASP di Trapani alla nostra istanza di accesso agli atti in merito all'andamento della campagna vaccini nella nostra provincia e in particolare sul servizio di vaccinazione a domicilio destinato alle fasce di cittadini più fragili”.

POCHE LE UNITÀ MOBILI PER I VACCINI A DOICILIO – “Dalle informazioni ricevute – scrivono in una nota stampa i penta stellati – abbiamo appreso che sono solo 2 le unità mobili a disposizione per le vaccinazioni a domicilio per i territori di Trapani, Favignana, Paceco, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci e San Vito Lo Capo. Un'unità a disposizione di Pantelleria, 2 per Marsala, 2 per Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina, 1 per Castelvetrano, 2 per Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi/Segesta”.

ANCORA PROBLEMI PER FRAGILI ED OVER– “Inoltre – continuano i due portavoce – abbiamo appreso che alla data del 23 aprile scorso, il Distretto di Trapani aveva provveduto ad effettuare 921 vaccinazioni su 1959 prenotazioni in elenco. Il Distretto di Pantelleria aveva effettuato 19 vaccinazioni su 34 prenotazioni, 383/1005 il Distretto di Marsala; 184/597 il Distretto di Mazara del Vallo e Salemi; 208/501 il Distretto di Castelvetrano; 402/806 il Distretto di Alcamo.

CAMPAGNA A SINGHIOZZO – “La grave inchiesta sui dati falsi Covid in Sicilia – proseguono i due parlamentari – aveva già certificato una gestione dell'epidemia fallimentare da parte della Regione e la situazione non è tanto diversa anche riguardo all'andamento della campagna vaccinale. Nonostante le recenti iniziative degli open weekend, la Sicilia resta ultima in classifica come percentuale di dosi somministrate in rapporto alle dosi consegnate e penultima per il numero di over ottantenni vaccinati”. E, a finire, Martinciglio e Santangelo: “Dati sui quali pesa l'esiguo numero delle unità mobili a disposizione della nostra Provincia per le vaccinazioni a domicilio che assumono un ruolo decisivo nell'immunizzazione dei disabili gravi over 70/80, la prima grande sfida per scongiurare una nuova fase acuta dell'emergenza e proseguire con le riaperture in totale sicurezza”.

Nei prossimi giorni l’Asp 9 di Trapani risponderà ad altre domande, poste da noi di Tp24.it, su alcuni aspetti e criticità della campagna vaccinale: perché se è vero che per fare grandi numeri – oltre ad avere una grande quantità di dosi – servono i vaccinatori ed i posti ove somministrare le dosi, non dobbiamo dimenticare ed abbandonare a se stesse le categorie più difficili da raggiungere: over 70/80/90 disabili e fragili, che, negli hub, proprio non possono andarci.

Alessandro Accardo Palumbo

