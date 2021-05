La Sicilia da lunedì è gialla

14/05/2021 11:43:00

Dopo due mesi di zona arancione dal 17 Maggio, lunedì, la Sicilia sarà zona gialla.

In giornata il Ministro della Salute Roberto Speranza emetterà l’ordinanza che sancirà l’ingresso della Sicilia in zona gialla. I dati relativi ai contagi sono in costante miglioramento e questo ha favorito, come del resto in tutta Italia, il via libera alle prime riaperture.

Purtroppo rimane ancora da risolvere la questione campagna di vaccinazione che vede la Sicilia ancora fanalino di coda. Sono state somministrate circa 1,8 milioni di dosi sulle 2,3 milioni consegnate, il 77%: un dato che pone l’Isola in coda a livello nazionale. Complessivamente nei frigoriferi degli hub siciliani ci sono 290 mila dosi. Un possibile segnale di inversione di tendenza si è visto nella giornata di ieri, con oltre 40 mila dosi somministrate in 24 ore, come annunciato dal governatore Musumeci.

Due mesi di zona arancione che sono sembrati interminabili sull’isola ma che finalmente si concluderanno dal prossimo 17 maggio.

I segnali dagli ospedali sono ogni giorno più chiari: proprio come l’anno scorso, sebbene con numeri diversi, maggio è il mese della ritirata del virus (quest’anno molto più lenta che nel 2020 però).

Quando e come sarà possibile raggiungere la tanto attesa zona bianca? Questa può essere istituita soltanto quando ci sono meno di 50 casi su 100 mila e questo livello si mantiene da 3 settimane (almeno). Oltre ai contagi bassi si deve essere in presenza di uno scenario 1 (una situazione simile a quella di luglio e agosto) e di un rischio determinato dai vari parametri basso.