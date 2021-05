Covid. Sicilia in giallo da lunedì, oggi l’annuncio. Vaccini, pronti i 40enni

14/05/2021 06:00:00

Dopo mesi di restrizioni in fascia arancione la Sicilia da lunedì sarà finalmente in zona gialla. I dati sono in calo ormai da giorni e oggi si attende l’ufficialità per il rientro nella fascia che, con le nuove norme, permette ampie libertà di movimento, il ritorno degli sport di contatto, le attività culturali, cinema e teatri, bar e ristoranti aperti al pubblico.



Non solo dati in calo e zona gialla. Si tenta di andare verso la "normalità" grazie alle vaccinazioni. La Sicilia è ultima in Italia per vaccinazioni. Ma qualcosa sta cambiando. Dalla prossima settimana si partirà con gli over40; le isole minori stanno tagliando il traguardo "Covid free", al via la campagna nei comuni montani, mentre aumentano i centri vaccinali in ogni provincia. Nel giro di un mese arriveranno nell'isola oltre 800 mila dosi, la quota maggiore del vaccino Pfizer. Oggi saranno consegnate 13 mila fiale di Johnson & Johnson, mentre il prossimo lunedì 46.400 dosi Moderna.

I dati siciliani

Continua a scendere la curva del Covid in Sicilia: i nuovi casi riscontrati nel bollettino di ieri sono 603 su 20.207 tamponi (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3%.

Rispetto a una settimana fa i casi positivi si sono dimezzati.

Da lunedì, pertanto, la Sicilia sarà zona gialla.

Sono invece 19 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto il numero di guariti: 1.454. Prosegue lo svuotamento dei reparti ospedalieri, con 36 persone in meno ricoverate in regime ordinario: ora sono 883. Calo minimo invece in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 124, uno in meno di ieri, e 5 ingressi giornalieri. Si torna dunque sotto quota 1.000 ricoverati totali.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per province, Catania si conferma la più colpita al momento con 183 nuovi casi. Seguono Palermo 179, Agrigento 67, Messina 65, Siracusa 51, Trapani 31, Caltanissetta 17, Ragusa 6 ed Enna 4.



I dati trapanesi

Secondo il bollettino dell'Asp di Trapani gli attuali positivi sono 698 (ieri erano 687).

Ci sono 26 guariti, mentre sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono 4 persone, sia nei reparti Covid, con 35 persone ricoverate. Questo il dettaglio:

Alcamo 134 (ieri 130); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 18; Campobello di Mazara 10; Castellammare del Golfo 52; Castelvetrano 45; Custonaci 1; Erice 47; Favignana 1; Gibellina 9; Marsala 192 (ieri 206); Mazara del Vallo 21; Paceco 21; Pantelleria 6; Partanna 2 ; Petrosino 6; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 25; San Vito Lo Capo 9; Santa Ninfa 1; Trapani 81 (ieri 73); Valderice 12; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 698 (erano 687)

Deceduti in totale 322 (uguale)

Guariti in totale 12.408 (+26)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 4 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 35 (uguale)

Tamponi molecolari 330

Tamponi per la ricerca dell’antigene 266.



Vaccini in Sicilia

Da lunedì 17 maggio via libera, in Sicilia, alle prenotazioni delle vaccinazioni antiCovid anche per i quarantenni. L'estensione della somministrazione del siero - per i nati dal 1972 al 1981 – è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione.

Da lunedì, quindi, nell’Isola si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi: restano esclusi solamente i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie.



Da ieri (giovedì 13), intanto, nelle more che il Comitato tecnico scientifico nazionale dia il proprio parere sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca (oggi Vaxzevria) per gli under 60, il dirigente generale del dipartimento Asoe dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, su disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci, ha comunicato alle Asp che la campagna di vaccinazione potrà proseguire, a richiesta, anche con vaccini a mRna (Pfizer o Moderna).

Resta invariato il siero da utilizzare, invece, nel richiamo per chi ha già effettuato come prima dose il vaccino AstraZeneca.

«Avevamo visto giusto: la decisione di allargare la platea dei vaccinati oggi ha prodotto un risultato straordinario perché siamo ben oltre le 40 mila somministrazioni e ancora si andrà avanti fino a tarda sera. Spero sia il segnale atteso da tanto tempo e sono certo che il completamento della rete di tutti i punti vaccinali consentirà di fare ancora di più e meglio. Ho disposto anche il censimento per Comune delle fasce anziane e non lesineremo di coinvolgere tutti, a partire dai medici di medicina generale e dalle farmacie. La Sicilia vuole uscire da questa pandemia e noi siamo organizzativamente pronti a fare la nostra parte».

Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci.

I dati italiani

L'Italia torna gialla. Tutte le Regioni sono nei parametri e anche la Valle d'Aosta, che è in dubbio, chiede al governo di eliminare le principali restrizioni.

Sono 8.085 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (7.852 nelle 24 ore precedenti). Sono invece 201 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 262 del giorno prima.

Sono 1.893 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 99 in meno rispetto al giorno prima nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 81 (91). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 13.608 persone, 672 meno di ieri.

Sono 287.026 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima i test erano stati 306.744. Il tasso di positività è del 2,8%, stabile rispetto al 2,5% del giorno prima.