  Covid in Sicilia. “A settembre fuori dal tunnel”. Casi ancora in calo

25/05/2021 06:00:00

Per il presidente della Regione, Nello Musumeci, la Sicilia sarà “fuori dal tunnel” del Covid a Settembre. Ed entro l’estate il 70 percento dei siciliani sarà vaccinato.

Nell’ultima settimana la Sicilia ha superato il target di vaccinazioni assegnatole dalla struttura commissariale nazionale.

E’ un trend che, secondo Musumeci, porterà la maggioranza dei siciliani all’immunizzazione entro fine estate.



Nel frattempo i dati settimanali mostrano un nuovo deciso miglioramento: è diminuito il numero dei nuovi positivi, ed è diminuito anche il numero degli attuali positivi, dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva, il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva e il numero dei deceduti. I nuovi positivi in Sicilia sono stati 2837, il 32,9% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 24,1%.

E' l'incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre.



Il numero degli attuali positivi è pari a 12928, ovvero 4231 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 12208, quindi 4021 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 720, di cui 102 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 210 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 16 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (-3,6% rispetto ai 28 della settimana precedente). Il numero dei guariti (204225) è cresciuto di 6992 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 91,6% (era l'89,6% domenica scorsa).

Le persone decedute registrate nella settimana passata sono 76 (la settimana scorsa 103). Anche per i deceduti è l'incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre.

Complessivamente le persone decedute sono 5739, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa).

Infine i ricoverati complessivamente rappresentano il 5,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%).

I dati siciliani

Questi invece i dati di ieri, 24 maggio. I nuovi casi di contagio registrati nell’Isola sono 378 e il totale da inizio epidemia sale così a 223.270.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 11.194 (si contano anche quelli rapidi).

Attualmente positive sono 13.016 persone. Otto nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 5.747.

I guariti ammontano invece a 204.507, 282 in più rispetto a quanto registrato domenica. Degli attuali positivi, 601 pazienti sono ricoverati con sintomi, 98 persone sono in terapia intensiva (-4).



I dati in provincia di Trapani

Diminuisce il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani, sono 538. Questi i dati Covid in provincia di Trapani aggiornati dall'Asp al 24 maggio. I guariti totali sono 12.843. Sono 328 le vittime dall'inizio della pandemia, mentre sul fronte dei ricoveri c'è una persona in più terapia intensiva, sono due in totale, e sono invece 33 quelle che si trovano nei reparti ordinari.

Questo il dettaglio:

Alcamo 65; Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 18; Campobello di Mazara 7; Castellammare del Golfo 21; Castelvetrano 46; Custonaci 0; Erice 43, Favignana 3; Gibellina 9; Marsala 104; Mazara del Vallo 64; Paceco 25; Pantelleria 1; Partanna 4; Petrosino 6; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 4; San Vito Lo Capo 4; Santa Ninfa 1; Trapani 96; Valderice 14; Vita 0.

Totale casi attuali positivi 538

Deceduti in totale 328

Guariti in totale 12.843

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 33

Tamponi molecolari 383

Tamponi per la ricerca dell’antigene 374.



Il Covid in Italia

Sono 2.490 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.995.

Sono invece 110 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 72. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).

Sono 107.481 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 179.391. Il tasso di positività è del 2,3%, stabile rispetto al 2,2% di ieri.

In terapia intensiva per il Covid in Italia ci sono 1.382 persone, in calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 48 come ieri. Sono invece 8.950 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 211 in meno nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 266.107 persone (-4.414 rispetto a ieri).