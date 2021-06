Alcamo, per l'Incendio a Monte Bonifato indagati alcuni ragazzi

02/06/2021 07:00:00

Una decina di ragazzi, tutti tra i 14 e i 17 anni, sono indagati per l'incendio che domenica 23 maggio ha colpito il Monte Bonifato ad Alcamo, (ne abbiamo parlato qui) fiamme tra l'altro che per tutta la notte hanno terrorizzato gli abitanti della zona, visto che hanno sfiorato diverse abitazioni.

Il rogo avrebbe avuto inizio, secondo quanto accertato dagli uomini della Forestale e della Polizia, dalla piazzuola che si trova a duecento metri sopra la via per Monte Bonifato. Questa piccola piazzuola è ormai un luogo di incontro dei giovani, dove consumano alcolici e fumano qualche spinello, e proprio da qualche mozzicone di sigaretta, si pensa sia potuto partire l'incendio che poi è stato alimentato dal vento di scirocco. E' questo ciò che stanno cercando di accertare gli inquirenti, anche con l'utilizzo delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Per i ragazzini la denuncia è di incendio boschivo e la loro posizione potrebbe aggravarsi per il fatto che sono scappati via, anziché chiamare i vigili del Fuoco. Il vasto incendio che ha interessato e lambito diverse villette, ha sfiorato anche la Chiesa Gesù Cristo Redentore e il Paladangelo. Sul posto cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Alcamo, Trapani, Castelvetrano e Mazara, decine di volontari e uomini della Forestale e della Polizia Municipale.