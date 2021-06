Birgi torna a respirare, toccati i mille passeggeri al giorno

05/06/2021 10:26:00

Segnali di ripresa dall'aeroporto "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi, che ieri ha toccato il numero simbolico e incoraggiante di mille passeggeri in un giorno.

Si torna a viaggiare, da e per Trapani, dopo il periodo nero della pandemia, che aveva mandato in aria i piani di rilancio dello scalo trapanese da parte del manager Salvatore Ombra, che commenta: "Non si può dire che non abbiamo saputo attendere. Abbiamo prima lavorato ed atteso affinché il nostro aeroporto riacquistasse slancio e credibilità. Abbiamo aspettato che nuovi e vecchi vettori cominciassero ad interessarsi a noi. Abbiamo tentato di gestire il COVID e lentamente anche che l’aeroporto si adeguasse ad una nuova dimensione di socialità. Che pian piano il virus non ci apparisse invincibile. Ma soprattutto abbiamo atteso che si ripartisse. Che si ricominciasse a viaggiare senza paura e con il sorriso. Di iniziare ogni giorno a vedere qualche passeggero in più. Ed ora che abbiamo raggiunto la soglia di mille passeggeri in un giorno abbiamo tutti la sensazione che i nostri timori e le nostre ansie saranno presto solo un ricordo. Quei 1000 passeggeri in un giorno sono la certezza che siamo ripartiti, e che quei sogni, quei progetti, quei tanto agognati voli stanno per essere una realtà. I 1000 passeggeri di oggi non sono un punto di arrivo ma solo il nostro punto di partenza, sono la risposta a chi non credeva. Sono quella risposta che tutti attendevamo, ovvero che l’impegno la determinazione e quel pizzico di sana follia sono davvero la chiave per i nuovi orizzonti di cui tutti in modo diverso abbiamo profondamente bisogno".

Tra le ultime rotte annunciate ci sono i voli per Sharm El Sheikh a partire da agosto e a Dubai da fine settembre in occasione dell’Expo: le due nuove rotte sono state annunciate dalla compagnia Albastar.

Nel Pnrr, inoltre, sono previsti quaranta milioni di euro circa per migliorare i collegamenti per l’Aeroporto di Birgi. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2025 e comprendono un sistema di collegamento di circa 2 km tra aeroporto di Birgi e la linea ferroviaria Marsala/Trapani.