Trapani, eliminata la melma in via Cassaretto

07/06/2021 13:21:00

Eliminata la melma che ristagnava in via Cassaretto nella zona del centro storico di Trapani. Dopo le lamentele dei residenti costretti a rimanere barricati nelle loro abitazioni per scongiurare di essere appestati, il Comune é corso ai ripari, ripulendo la strada ed eliminando la fuoriuscita di liquami dalle condotte intasate.

L'intervento è stato disposto dal sindaco Giacomo Tranchida che prosegue nei suoi sopralluoghi in città per individuare situazioni di criticità.

Oggi tappa in contrada Milo, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza stradale. Nel grande viale dove si trova il comando dei vigili del fuoco di Trapani è in corso la risagomatura delle aiuole al fine di creare maggiori spazi per il miglior attecchimento degli alberi anche a protezione delle radici che avevano sconnesso la pavimentazione rendendola pericolosa per i passanti. L'intervento avviene su area demaniale nell'ambito di un'intesa siglata lo scorso anno tra il primo cittadino del capoluogo, l'allora prefetto Ricciardi e lo stesso Demanio.

Prevista anche la concessione al Comune di aree dove realizzare impianti sportivi nella zona di Rigaletta-Milo e la realizzazione di un nuovo impianto semaforico, a carico del Demanio, a chiamata per l'uscita in emergenza dei vigili delf Fuoco.