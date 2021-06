Marsala, quel cane pericoloso lasciato libero per Via Dante Alighieri 

09/06/2021 11:59:00

Un cane pericoloso, lasciato libero in Via Dante Alighieri. E' la segnalazione che giunge alla redazione di Tp24, da parte di alcuni lettori, preoccupati, perchè non è la prima volta che accade.

Il cane, infatti, è di proprietà del titolare di una ditta che opera in zona. E non si capisce se tenda a scappare oppure è appositamente lasciato libero, cosa che sarebbe ancora più grave.

Solo questa mattina ha inseguito due signore, per fortuna senza conseguenze. Tanto che sono stati chiamati i vigili urbani. Dalla foto, e dalla descrizione, sembra che si tratti di un molosside corso, maschio, di taglia grande, una razza che può essere aggressiva. Ha la coda amputata, ma, per sua fortuna, non le orecchie.

Tra i proprietari di questi cani, infatti, c'è la moda, anche a Marsala di mozzare le orecchie, illegalmente, per motivi estetici e per conferire una sorta di maggiore "aggressività", soprattutto quando vengono utilizzati nei combattimenti clandestini, da noi purtroppo ancora diffusi.