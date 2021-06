Covid in Sicilia. Il bollettino: 320 casi. Tasso di positività in aumento

09/06/2021 18:12:00

Sono 320 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.908 tamponi processati e il tasso di positività sale al 2,1% (ieri era 1,5%).

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri in leggero peggioramento negli ultimi due giorni. Oggi la Sicilia è seconda per nuovi casi, dietro solo alla Lombardia con 322 nuovi positivi ma con moltissimi tamponi in più: 43.271 tamponi. Rispetto a mercoledì scorso +41% di nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono due le persone decedute, mentre calano di 6 unità i ricoveri (3 in terapia intensiva). I guariti in un solo giorno sono stati 702.

A livello provinciale, sono 68 i nuovi casi a Palermo, 66 a Catania, 21 a Messina, 28 a Siracusa, 16 a Trapani, 34 a Ragusa, 21 ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 58 a Enna. L'incidenza è di 39 per 100 mila abitanti, ieri era stata di 40.