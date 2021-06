09/06/2021 18:18:00

Scendono di 29 unità gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. In totale sono 319. Non si registrano decessi. Questi i dati sul fronte Coronavirus in provincia, comunicati oggi mercoledì 9 giugno dall'ASP.

Sono 20 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e non c'è nessuno in terapia intensiva. Aumentano anche i guariti totali che salgono a 13.344, con un +48 in una sola giornata.

Questo il dettaglio:

Alcamo 29 (+7); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 13; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 47 (-15); Custonaci 5; Erice 21, Favignana 1; Gibellina 2; Marsala 54 (-7); Mazara del Vallo 36 (-8); Paceco 30 (+10); Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 52 (-3); Valderice 9; Vita 1.

Totale casi attuali positivi 319 (-29)

Deceduti in totale 335 (+1)

Guariti in totale 13.344 (+48)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 20 (+1)

Tamponi molecolari 462

Test antigene 258