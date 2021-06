Una poltrona a Porticella, discarica al Lungomare. Continua l'abbandono di rifiuti a Marsala

10/06/2021 08:53:00

Continua l'abbandono indiscriminato dei rifiuti a Marsala, anche in zone centrali della città.

Le foto che pubblichiamo arrivano da Piazza Marconi (Porticella) e dal Lungomare Mediterraneo.

A Porticella qualcuno ha pensato di abbandonare una poltrona in strada, in bella vista, in mezzo ad altri rifiuti sparsi per terra. Non proprio un bel biglietto da visita.

In una stradina del Lungomare Mediterraneo, invece, andando verso i lidi, rifiuti di ogni tipo: sanitari, carcasse di elettrodomestici, e una fila di tufi e bidet a fungere da dissuasori.

In questi giorni è emergenza rifiuti a Marsala per la riduzione della quota di conferimento di Rsu in discarica. Da settimane, inoltre, non vengono ritirati gli ingombranti nei centri di raccolta di ponte Fiumarella e Cutusio.

La città è piena di rifiuti ingombranti e non in diverse zone. Quache giorno fa una famiglia è stata beccata dalla polizia municipale mentre buttava mobili e altri rifiuti in strada. Mentre continua ad essere insostenibile la situazione ad Amabilina e via Istria.