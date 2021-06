Trapani, torna ad animarsi il centro "Nino Via" di via Teocrito

10/06/2021 09:15:00

Torna a nuova vita il Centro "Nino Via" sito a Trapani nella via Teocrito. Con l’evento “Move Week”, tenutosi nel pomeriggio di sabato 5 giugno, in occasione della giornata internazionale dell’attività motoria, l’Associazione UISP di Trapani, presieduta da Marilena Galia, e l’Associazione Comitato S’Alberto, presieduta da Giovanni Parisi, hanno inaugurato l’attività estiva che interesserà il Centro dopo il periodo di fermo causato dalla pandemia.

Alla presenza di numerose famiglie e con il contributo di diverse associazioni, l’evento ha animato il quartiere. Una vera e propria festa, all’insegna non solo dello sport ma anche dell’inclusione sociale. Protagonisti i minori, alcuni diversamente abili, i quali saranno destinatari dei diversi laboratori ludico-sportivi (calcetto, pallavolo, corpo libero, ecc.) proposti e gestiti da volontari delle Associazioni.

Il Centro, di recente dotato di un campetto polifunzionale gentilmente concesso dalla UISP di Trapani, si appresta a diventare, grazie alla collaborazione di diverse associazioni, un vero centro di aggregazione giovanile. Su tale sinergia punta la Consulta delle Associazioni, rappresentata dalla Presidente Rosaria Nolfo e presente all’evento, che si farà portavoce delle istanze espresse dal quartiere nei confronti dell’amministrazione comunale.