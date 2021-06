11/06/2021 09:03:00

Ha già fatto due vittime una donna di bella presenza, con i capelli biondi e dai modi affabili.

Prima il barista, poi il fruttivendolo. Ad entrambi ha rifilato due banconote da cento euro fasulle. Le due attività commerciali si trovano in via San Giovanni Bosco, a Trapani, a pochi metri di distanza l'una dall'altra. Al bar la donna ha consumato due cornetti ed un caffè. Per pagare, dal portafoglio ha tirato fuori una banconota da 100 euro buona per il macero. Il titolare non si è accorto di niente. Ha incassato la banconota, dandole il resto. Quando ha scoperto di essere stato raggirato ormai era troppo tardi. La donna era già andata via.

Stesso modus operanti la “bionda falsaria”, ha utilizzato per comprare la frutta, pagando anche in questa circostanza sempre con una banconota da 100 euro falsa. Non si esclude che la donna possa aver truffato altre attività commerciali. E per nascondere il volto, la donna oltre alla mascherina sanitaria indossa occhiali da sole.