Covid. Stop AstraZeneca agli under 60 in Sicilia. Giorni decisivi per la zona bianca

11/06/2021 06:00:00

Giorni decisivi in Sicilia sul fronte della lotta al Covid. Da un lato la campagna vaccinale che dovrà tenere conto della sospensione della somministrazione di AstraZeneca per le persone under 60. Dall’altro c’è molta attenzione sui contagi in leggero aumento che, ipotesi lontana, potrebbe pregiudicare l’ingresso in zona bianca.



Stop ad AstraZeneca per gli Under 60

La Sicilia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca per le persone con meno di 60 anni.

E' quanto si apprende da una circolare del dirigente generale del Dasoe ad interim, Mario La Rocca. Il Dasoe che fa capo all’assessorato alla Salute è il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

“Alla luce delle recenti notizie di stampa – si legge – relative alle posizioni assunte dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, in riferimento al bilancio rischi-benefici, circa la somministrazione del vaccino Vaxzevria ai soggetti di età inferiore ai 60 anni, e in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del medesimo organo, si dispone in via cautelativa la sospensione con effetto immediato della somministrazione del vaccino AstraZeneca a tutti i cittadini di età inferiore ai 60 anni”.

La sospensione riguarda le prime dosi, in seguito alle quali si sono verificati i rari eventi di trombosi, e non le seconde dosi. Quindi chi ha già ricevuto la prima dose di AstraZeneca potrà avere somministrata la seconda. “Resta ferma, tuttavia, in assenza di evidenza scientifica contraria, la possibilità di procedere con l’inoculo della seconda dose di vaccino a quanti ne abbiano diritto”, si legge ancora nella circolare.

Il Covid in Sicilia

Sono 284 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.803 tamponi processati, con una incidenza che rimane al 2,1%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri .

L'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti (parametro decisivo per l'ingresso in zona bianca) è a quota 40, ieri 39. Per andare in zona bianca questo parametro deve stare sotto quota 50 per tre settimane di fila.

Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.893. Il numero degli attuali positivi è di 7.361 con un incremento di 39 casi. I guariti sono 242. Negli ospedali i ricoverati sono 400, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 38, uno in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 118 casi seguita da Palermo con 73, poi Agrigento 29, Siracusa 26, Caltanissetta 15, Messina 13, Trapani 6, Enna 3 casi e infine Ragusa 1 solo caso.

La situazione in provincia di Trapani

Scende sotto quota 300 il numero delle persone attualmente positive al Covid 19 in provincia di Trapani. Sono esattamente 293, secondo quanto comunicato dall'Asp. Diminuiscono i ricoveri, mentre si registra una nuova vittima.

Questo il dettaglio:

Alcamo 26 (-3); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 13; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 43 (-4); Custonaci 5; Erice 18, Favignana 1; Gibellina 2; Marsala 47 (-7); Mazara del Vallo 35 (-1); Paceco 28 (-2); Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 0; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 49 (-3); Valderice 7; Vita 1.

Totale casi attuali positivi 293 (-26)

Deceduti in totale 336 (+1)

Guariti in totale 13.375 (+31)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 18 (-2)

Tamponi molecolari 210

Test antigene 96



Vaccini al mercato contadino

Da oggi, 11 giugno, alle 8.30, parte la vaccinazione nella sede del Mercato Campagna Amica di Marsala, in via Lungomare Mediterraneo n. 25. Si tratta della prima, importante, tappa dell’iniziativa di Coldiretti che nei prossimi giorni sarà avviata anche al Mercato Campagna Amica di Trapani in via Libica e in tutte le province grazie alla convenzione firmata con l’Assessorato alla Sanità per la vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Il nuovo hub, che intanto sarà operativo il venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e la domenica tutto il giorno, è un segnale importante per il lavoro e l’economia partito simbolicamente dalla città con il maggior numero di imprenditori agricoli. Ci saranno tre postazioni per l’accoglienza e due per la vaccinazione con un team di medici e infermieri.

La partenza delle somministrazioni a cura della Coldiretti è resa possibile grazie alla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive a tutela della salute dei dipendenti, degli agricoltori e dei loro familiari su tutto il territorio nazionale.

Open Day a Petrosino e Mazara

Open day Vaccini anti Covid, oggi, venerdì 11 giugno dalle ore 9 alle ore 20 presso l’Autoparco Comunale di Mazara in modalità drive in.



L’iniziativa dell’Asp in collaborazione con il Comune prevede vaccinazione libera e senza prenotazione per tutti gli adolescenti di età superiore ai 12 anni e gli adulti di ogni età.



Per chi invece ha già prenotato la vaccinazione per venerdì dovrà recarsi presso l’Hub vaccinale di via Livorno.



Per agevolare le operazioni di vaccinazioni è consigliabile portare con sé già compilati i moduli reperibili nel portale https://testcovid.costruiresalute.it/



Su iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani e in collaborazione con il Comune di Petrosino, sabato prossimo (12 giugno) torna l’open day per la vaccinazione contro il Covid-19. I vaccini verranno somministrati nei locali del Poliambulatorio in via Cafiso 1 dalle ore 9 alle ore 20. Verranno attivate quattro postazioni. Ci si potrà vaccinare senza la prenotazione. L’iniziativa si rivolge a tutti i cittadini dai 12 anni di età in su. I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. Nel caso di assenza di uno dei genitori dovrà essere esibita al personale medico apposita delega di autorizzazione al vaccino e la fotocopia del documento di identità del genitore assente.



Intanto, sul fronte dei contagi Petrosino è Covid Free. Ad annunciarlo il Sindaco Gaspare Giacalone: “Una bellissima notizia. Tutti i nostri concittadini sono finalmente guariti e abbiamo zero contagiati. Dopo tanta sofferenza e il dolore per aver perso nostri concittadini permettetemi di essere felicissimo per la mia cittadinanza. Tuttavia vi prego di continuare a essere scrupolosi e ricorrere alla vaccinazione. Sabato ci sarà un altro open day presso il Poliambulatorio e vi invito a partecipare massicciamente come avete fatto sabato scorso”.



I dati italiani

Sono 2.079 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì erano stati 2.199. Sono invece 88 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 77. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.239.868, i morti 126.855. I dimessi ed i guariti sono invece 3.943.704, con un incremento di 7.616 rispetto a mercoledì, mentre gli attualmente positivi scendono a 169.309, in calo di 5.626 nelle ultime 24 ore.

Sono 205.335 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Mercoledì erano stati 218.738. Il tasso di positività è all’1%, uguale a quello registrato il giorno prima.

Sono 626 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 35 nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 30 (mercoledì erano stati 24). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.153, in calo di 229 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 164.530 persone (-5.362).