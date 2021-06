11/06/2021 08:55:00

Non è ancora cominciata del tutto la stagione balneare a Marsala, e già si vedono i rifiuti in spiaggia.

Le foto che pubblichiamo arrivano dalla spiaggia libera in zona Delfino, sul litorale sud della città. Ci sono dei cesti della spazzatura stracolmi, e rifiuti tutto attorno. Nessuno li toglie da giorni, mentre i rifiuti abbandonati (non proprio lo snack che si consuma in spiaggia) aumentano di giorno in giorno.

Nel frattempo a Marsala è sempre emergenza per l'abbandono dei rifiuti per strada, come in altre città della provincia a causa anche della riduzione della quota di Rsu da conferire nella discarica di Trapani.