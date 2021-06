L'Asp di Trapani paga medici e infermieri per i test Covid. Ecco quanto sono costati

30/06/2021 17:25:00

L'Asp di Trapani ha pagato i medici e gli infermieri che nel mese di novembre hanno effettuato i tamponi nelle campagne di screening anti-covid. Per il solo mese di novembre 2020 la spesa per i compensi ai professionisti è stata di 54.800 euro.

Si tratta soprattutto di giovani medici e sanitari che si sono resi disponibili, su base volontaria, su tutto il territorio di competenza dell'Asp di Trapani per effettuare i test rapidi anti-Covid.



Sono una trentina i medici e i sanitari volontari che sono stati pagati in questa tornata. I pagamenti variano in base ai turni fatti e ai “bonus” tamponi ottenuti.

Ogni turno è di sei ore e viene pagato 200 euro ai medici e 120 agli infermieri. Al superamento di 100 tamponi a turno si ottiene il bonus: 100 euro per i medici e 60 per gli infermieri aggiuntivi per turno.

E sono in molti casi cifre non da poco per gli operatori sanitari.

Si va, ad esempio, dai 600 euro di Antonella Pipitone, per soli tre turni senza bonus, ai 3200 euro (sempre per un mese) di Vincenzo Mendola, medico che ha effettuato 11 turni ottenendo 10 bonus tamponi.

Dicevamo che buona parte dei medici e degli infermieri sono giovani, e queste cifre rappresentano per loro un buon inizio di carriera.