Che fine ha fatto la casetta dell'acqua a Marsala?

Che fine ha fatto la casetta dell'acqua di Piazza del Popolo a Marsala? Se lo chiedono tanti cittadini. La casetta dell'acqua è stata chiusa, nel modo "pittoresco" che potete vedere in questa foto, dal Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, come primo atto della sua amministrazione.

Si tratta della prima centralina che a Marsala distribuisce acqua gratis ai cittadini, ed era stata inaugurata proprio qualche mese prima dell'insediamento del nuovo Sindaco. Ufficialmente la chiusura è stata disposta per "rischio Covid", ma a parte i dubbi sul rischio di contagio da "casetta dell'acqua" (in molti Comuni, a cominciare da Petrosino, queste strutture sono rimaste aperte durante tutta la pandemia), il Sindaco non ha preso un provvedimento analogo contro i tanti distributori di bevande, e anche di alcolici, che ci sono in centro a Marsala.

Incidentalmente, Tp24 aveva fatto notare che la richiesta di chiusura della casetta dell'acqua era stata fatta pubblicamente da Salvatore Agate, proprietario della tv Latr3, consulente del Sindaco Grillo e ... proprietario di una ditta, Selmar, che produce potabilizzatori di acqua.

Adesso l'assessore al Servizio Idrico, D'Alessandro, ha inviato una nota all'Asp per avere l'ok per riaprire la postazione di erogazione dell'acqua. Peccato che il parere non fu chiesto quando, ad Ottobre, è stata disposta la chiusura. Bastava il posto del consulente del Sindaco ...