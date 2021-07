Giornali online. Numeri record per Tp24, primo in provincia di Trapani. La classifica

11/07/2021 06:00:00

Quasi 3 milioni di utenti, oltre 22 milioni di visualizzazioni di pagine. Sono numeri da record quelli del primo semestre del 2021 di Tp24, il sito d’informazione più seguito in provincia di Trapani che si conferma tra i più letti in Sicilia.

Numeri da record che confermano l’affetto dei lettori per la nostra testata che proprio quest’anno compie 15 anni di vita.

Nel primo semestre del 2021, secondo i dati certificati da Google Analytics, ben 2.894.060 utenti unici hanno visitato il nostro giornale online. Sempre nel periodo di riferimento sono state 22.534.046 le pagine visualizzate e 11.481.782 le sessioni aperte. Numeri in aumento, di mese in mese. Anche a giugno, nonostante i tre giorni di blackout del sito colpito da un grave attacco informatico. Un atto doloso che ha messo offline il giornale, ripristinato grazie al lavoro incessante dei nostri tecnici che costantemente lavorano per un sito più completo e accessibile da qualsiasi dispositivo. Infatti è online da maggio la nostra nuova App che consente di leggere tutto Tp24 senza pubblicità (non l’avete ancora scaricata? Che aspettate? Qui il link per Android) e qui per Apple).

Tp24 con oltre un milione di visite nel mese di giugno si piazza tra i primi siti di informazione in Sicilia. Un risultato non da poco per una testata che nasce provinciale ma che butta ogni giorno lo sguardo sul resto dell’Isola e del Paese.

Primo in assoluto sito di informazione in provincia di Trapani.



I dati forniti da Similaweb, piattaforma che rileva i dati di traffico e li pubblica gratuitamente in modo accessibile e visibile per tutti, permettono di stilare la classifica dei siti d’informazione della provincia di Trapani. Si tratta di siti locali, in questa classifica non sono presenti i siti regionali. I dati si riferiscono al mese di giugno, in cui Tp24 ha registrato 1,13 milioni di visite. Nel “Category rank” , la posizione nella categoria di riferimento che nel nostro caso è News & Media, Tp24 è al 175esimo posto in Italia. Mentre si trova, tra tutti i siti, al 1348 posto nel Paese. Nella classifica in basso ci sono alcune testate non rilevate, in quanto per Similarweb non sono presenti dati sufficienti.

Negli ultimi mesi molte testate, compresa Tp24, c’è da dire, hanno incrementato il proprio traffico.

E’ in effetti un periodo molto delicato, quello segnato dalla pandemia. In cui un’informazione puntuale, libera e in grado di innovarsi è ciò che cercano i lettori. Un’informazione, quella di Tp24, che punta molto sull’approfondimento e sulle inchieste. Un marchio di fabbrica, quello di accendere la luce sui punti oscuri del nostro territorio, preferito dai lettori.