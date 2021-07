Meteo Trapani, caldo e bel tempo da oggi fino a giovedì. Le previsioni

12/07/2021 08:18:00

Caldo e bel tempo previsto a Marsala e in generale in provincia di Trapani da oggi e fino a giovedì. Solo qualche nuvola o velatura per domani. Temperature massime oltre i 30°C.

Lunedì 12 Luglio: giornata caratterizzata da bel tempo e caldo, temperatura minima 20°C, massima 34°C. Nel dettaglio: sole e caldo al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 34°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 8km/h, moderati da Sud-Sud-Est alla sera con intensità di circa 18km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.7, corrispondente a 1033W/mq.

Martedì 13 Luglio: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, minima 23°C, massima 32°C. Entrando nel dettaglio, avremo qualche nube sparsa al mattino, sole e caldo al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 32°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 23°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 38km/h, moderati da Sud alla sera con intensità tra 12km/h e 17km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 14 con un valore UV di 9.2, corrispondente a 1006W/mq.

Mercoledì 14 Luglio: bella giornata di sole. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 30°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 22°C. I venti saranno moderati da Nord al mattino con intensità di circa 25km/h, al pomeriggio forti provenienti da Nord con intensità di circa 35km/h, alla sera moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 29km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.4, corrispondente a 1016W/mq.

Giovedì 15 Luglio: giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperatura minima 20°C, massima 30°C. Nel dettaglio: bel tempo al mattino, cielo sereno e caldo al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 30°C, la minima di 20°C alle ore 6. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord con intensità di circa 18km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 22km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 19km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.5, corrispondente a 1024W/mq.