Marsala, "una discarica a cielo aperto senza soluzione di continuità"

13/07/2021 22:00:00

Il problema dei rifiuti abbandonati a Marsala in delle discariche a cielo aperto è ormai allarmante e sono tanti i cittadini che raccontano e portano alla luce ci che avviene in giro nel territorio. Lo fa anche il nostro lettore Gaspare che ci segnala, per l'ennesima volta, come a suo parere non ci sia la capacità degli organi competenti di saper fronteggiare minimamente quella che é l'inciviltà civica e ambientale di alcuni "cittadini" marsalesi.

"In data 15/05/2021, - scrive Gaspare - dopo aver segnalato l'abbandono di svariati sacchetti di immondizia davanti gli ingressi della casa in costruzione, in c/da Fossarunza, quasi di fronte al n. civico B/3/D, la risposta del Dr. Menfi é stata immediata, demandando all'ispettore capo, Maggio Bartolomeo, la soluzione problema. Infatti dopo alcuni giorni tutti i rifiuti sono stati rimossi. Con il passare dei giorni, però, altri sacchetti sono stati depositati creando nuovamente una mini discarica".

"Forse é il modus operandi delle istituzioni che non é efficiente... basta guardarsi attorno! I mezzi per fronteggiare e risolvere questo malcostume - continua il lettore - ci sono e sono molto efficienti: telecamere, controlli a tappeto e incrociati, punizioni esemblari. E' fondamentale la volontà politica per assumere certe posizioni decisive. Giocare facile, non assumendosi nessuna responsabilità, ma scaricandola ad altri organi competenti, é molto semplice e spesso conveniente. I cittadini onesti che pagano le tasse- conclude - desiderano che ci sia rispetto del territorio e dell'ambiente, agendo sempre per la salvaguardia della natura e non distruggendola".