Sicilia, è allerta meteo per oggi: temporali, vento e grandine

18/07/2021 07:44:00

E' allerta meteo per oggi, domenica 18 Luglio 2021, in Sicilia, con temporali e rovesci su tutta l’Isola.

A provocare il maltempo sulla Sicilia è la presenza di un nucleo d’aria fredda giunto dal nord Europa sul bacino del mar Mediterraneo.

Il dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emanato allerta meteo arancione per rischio idrogeologico nei settori A-B-C-D-I, ovvero Messina, Palermo, Trapani e parte del Catanese. Nel resto delle province, invece, confermata allerta gialla.

Le previsioni

Per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni (pioggia) da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali (Messina, Palermo e parte del Catanese), con quantitativi cumulati generalmente moderati. Passeranno da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, sulle restanti zone.

I fenomeni, come avvertono gli esperti della Protezione civile, saranno accompagnati da una frequente attività elettrica (fulmini e lampi). Ma non solo, si prevedono per la giornata di domani anche grandinate sparse, soprattutto nei territori in stato di preallarme arancione.

Per quanto riguarda i venti, questi ultimi saranno forti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca sui settori occidentali e meridionali. Previsti, infine, molto mossi lo Stretto di Sicilia (Messina), il mar Tirreno (Messina e Palermo) e il mar Ionio (Catania, Messina e Siracusa).

Le temperature

Le province più calde saranno Agrigento e Catania, con temperature massime fino a 30°C e minime a 20°C. Il territorio più freddo, sarà l’Ennese, con massime fino a 21°C e minime a 14°C.

Nel Messinese, Palermitano e Trapanese, invece, si prevedono picchi massimi fino a 25°C e minimi a 22°C. Infine, nel Ragusano valori massimi fino a 28°C e minimi a 16°C.

IN PROVINCIA DI TRAPANI. Giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, minima 22°C, massima 27°C. In particolare avremo brevi rovesci e schiarite al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio, bel tempo alla sera. I venti saranno forti da Nord-Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 35km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 21km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 6.9, corrispondente a 870W/mq.

Domani, invece, bella giornata di sole, temperature comprese tra 22 e 29°C. Bel tempo al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. I venti saranno moderati da Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 26km/h, moderati da Nord-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 21km/h.