Il futuro del Marsala Calcio. Oggi l'incontro decisivo

20/07/2021 17:49:00

Tra poche ore sarà un “dentro o fuori" per le ambizioni calcistiche del nuovo Marsala Calcio.

Stasera un importante incontro, tra il Rag Giuseppe Bonasoro presidente della nuova società a cui fa capo lo sponsor della famiglia Onorio ed il Sindaco di Marsala On.le Massimo Grillo tratteranno sullo stadio “Nino Lombardo Angotta" e le criticità che lo rendono inagibile. All'incontro parteciperanno anche l'Assessore Michele Gandolfo ed il Dirigente municipale del Settore Sport. Ieri sera il Sindaco, raggiunto al telefono dal sottoscritto ha dichiarato che è cosciente di quanto importante sia lo Sport al fine dell’immagine della Città e quanto il Brand Marsala ne ricavi beneficio dalla partecipazione ad un campionato importante, necessitano tempi certi per la soluzione stadio e l’Amministrazione Comunale non si tirerà indietro nelle more dei tempi necessari alla soluzione del problema. Nella telefonata si è anche parlato dell'impianto di Strasatti ove far eventualmente iniziare la preparazione atletica alla neonata società.

Adesso i tempi sono molto stretti e l'incontro di stasera anticipa di un giorno la scadenza per la modifica del nome societario di fondamentale importanza per l'iscrizione al campionato di eccellenza per la prossima stagione. Intanto è giunta la macchina per la cura del manto erboso ma ricordiamo che le criticità sono soprattutto nell'impianto elettrico degli spogliatoi e della tribuna. Ho anche raggiunto al telefono Vincenzo Onorio che è molto contento dell'incontro ed è, anche lui certo, della buona riuscita dello stesso. Mi ha involontariamente accennato al nome dell'allenatore per la prossima stagione, ma questa è una storia da raccontare dopo che tutto si risolve. Dico soltanto che sarà molto gradito alla tifoseria. Spero davvero di poter dire nei prossimi giorni … Forza Marsala.

Oreste Pino Ottoveggio