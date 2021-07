Inizia la raccolta di prodotti per l'igiene curata dal Rotary Club di Marsala 

20/07/2021 10:00:00

Grande successo ha avuto la raccolta di prodotti a favore delle famiglie assistite dall’associazione “Il Mulino” e dall’opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” svoltasi sabato 10 luglio presso l’Ipermarket Conad s.r.l. di c/da Torrelunga Puleo (di fronte le Cantine Paolini). Il Rotary Club Marsala per l’anno 2021-2022, avendo accolto le richieste delle due associazioni locali, ha voluto inaugurare il Progetto S.P.E.S. (Servizio, Protezione, Educazione e Solidarietà) con una colletta di prodotti a favore dei più bisognosi. Tale progetto, con le attività programmate al suo interno, vuole dare la “speranza” di un futuro più solidale verso i bisognosi cercando di sopperire ad alcuni bisogni primari. La giornata del 10 luglio è stata dedicata alla raccolta di prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa e degli indumenti.

Il Presidente per l’anno 2021-2022, Daniele Pizzo, il segretario, Salvatore Bottone, la Presidente della Commissione Progetti, Marilena Lo Sardo, e altri soci del Rotary Club di Marsala dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 hanno prestato servizio all’ingresso del supermercato, invitando gli acquirenti a donare alcuni prodotti. Grazie alla forte generosità dei cittadini marsalesi e alla gentile collaborazione dei titolari l’Ipermarket Conad, Piero e Paola Bua, sono stati raccolti svariati articoli: shampoo, bagnoschiuma, saponi, dentifrici e spazzolini, deodoranti, salviette umidificate, carta igienica, prodotti detergenti per pavimenti, detergenti per stoviglie, detersivi per bucato e altri prodotti per l’igiene della casa. Il Progetto S.P.E.S. proseguirà con altre azioni di servizio, infatti prevede diverse attività su vari fronti della protezione e della sicurezza da svolgersi durante l’anno 2021-2022.