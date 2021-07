Volley. L'ultimo innesto della Sigel Marsala è il ritorno di Jessica Panucci

21/07/2021 15:00:00

"Come si suol dire si torna sempre dove si è stati bene. Devo ammettere che, precedentemente, quando mi è stata offerta l'opportunità di tornare a Marsala non ci ho pensato due volte. Torno per la terza volta dopo il precedente di un campionato vinto e uno in cui ci siamo classificati al primo posto. Ci tenevo a farlo lì da voi perchè a livello personale colgo la chance di proseguire per la terza stagione di fila in seconda serie nazionale dopo le parentesi belle di Baronissi e Cutrofiano. Sono molto contenta in quanto faccio ritorno nella "mia città" dove ho trovato gente meravigliosa e dove sono stata trattata come una figlia".

La Sigel Marsala annuncia il gradito ritorno di Jessica Panucci. Indeclinabile è risultato essere il richiamo di Marsala e della Sicilia alla quale Panucci è molto affezionata. In arrivo da Cutrofiano, nella stagione appena terminata, è andata a completare il reparto altamente competitivo delle attaccanti di banda dall'alto della presenza di una rosa di nomi come Quarchioni, Gorgoni, Provaroni ed M'Bra. La classe 1992 originaria di Piombino, ma la sua casa è a Crotone si appresta ad indossare per la terza volta la maglia della Sigel, la prima in serie A coi colori azzurri! Come la sua carriera svelerà, Jessica ha imparato a interpretare il ruolo di attaccante di posto quattro, riuscendo ad ampliare il suo bagaglio tecnico affinando la ricezione, ma riesce a destreggiarsi all'occorrenza finanche in compiti più offensivi e quindi da opposto, nel vecchio ruolo.: Panucci ha iniziato nel ruolo di opposto la carriera. La prima esperienza nelle giovanili del Crotone, poi esordio in B2 col Cutro. Successivamente, nella stagione agonistica 2010/2011, milita in serie A2 con Pontecagnano. La stagione seguente, 2011/2012, scende di categoria per legarsi all'ambizioso progetto della Sigel Marsala. Qui Jessica vive l'anno della straordinaria e storica promozione dalla B1 alla A2 della Sigel Marsala. Parentesi che si chiude in una annata perchè dopo Marsala prosegue a Figline Valdarno, in B1, portando a termine un campionato di alta classifica. Quindi il passaggio ad Olbia dove al primo anno è subito promozione in A2. Resta pertanto ad Olbia a giocare la serie A da titolare. Nel frattempo, in Sardegna alle dipendenze di coach Secchi Panucci ha cambiato ruolo e da opposto si converte in banda di posto quattro. Nel 2015/16 viene annunciata come primo colpo della Sigel in B1. Il torneo si chiude al primo posto nel girone d'appartenenza e con la squadra va ad un passo dalla promozione in A2, con l'atto ultimo la finale Play/Off persa contro il VolleyRò Casal dè Pazzi. Nella stagione successiva resta sempre in Sicilia ma spostandosi a Santa Teresa di Riva, anche qui arriva ad ottenere la promozione in A2 (il club messinese non arriverà ad iscriversi). Nel 2017/18 approda per la prima volta a Cutrofiano nella stagione che portò le pantere salentine ad ottenere la prima storica promozione in A2 per una compagine del Salento Nella successiva annata si sposta ad Altino in B1 raggiungendo i Play//Off Promozione. Nel 2019/2020 gioca in A2 nella lotta per non retrocedere tra le fila della P2P Baronissi. Nell'ultima stagione, 2020/2021 nella seconda esperienza con il Cuore di Mamma Cutrofiano si è posizionata assieme alla squadra al secondo posto nel girone "Est" di A2 dietro alla Megabox Vallefoglia e centrato la qualificazione alla Pool Promozione per la serie A1. Ora con il passaggio al nostro club per l'atleta è una sorta di chiusura del cerchio dopo due anni di fila in serie A2: la schiacciatrice di Piombino porterà fra le fila lilibetane l'esperienza maturata in oltre dieci anni di carriera sui campi di Serie A e Serie B. Tra i riferimenti offensivi assieme alle fiorentine Ristori Tomberli e Pistolesi, si aggiunge così la Panucci. Bentornata "bombardiere Jessy". A presto anche l'abbraccio con i sostenitori di fede azzurra. Emanuele Giacalone