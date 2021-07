La marsalese Diana Spanò riconfermata dall'A29 GesanCom Fly Volley

22/07/2021 17:13:00

È davvero iniziata la nuova stagione sportiva per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala, e se le prime news hanno riguardato il nuovo Coach nella persona di Marco Adornetto ed i nuovi arrivi di Chiara Scirè e Carlotta Simoncini, adesso lo spazio lo prende la riconferma di una giocatrice già in forza alla Fly nelle scorse due stagioni.

Era nell'aria da qualche giorno e diventa oggi una certezza la riconferma di Diana Spanò, la schiacciatrice “Opposto" Marsalese che ha già trascorso due splendide stagioni da assoluta protagonista tra le file delle Libellule Biancoazzurre. Diana Spanò, nel corso del campionato di B2 appena trascorso, si è fatta apprezzare per le doti atletiche e per la media punti a partita che la collocano tra le migliori bocche da fuoco del torneo.

L'incessante lavoro della dirigenza Fly Volley, così, si assicura le prestazioni di un tassello fondamentale per una prossima stagione da protagonista nel Campionato Nazionale di B2 di Volley Femminile. Il Dream Team 2021/2022 sta per essere servito. Go Fly Go.