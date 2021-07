26/07/2021 07:00:00

Continuano i disagi causati dalla mancanza d'acqua a Marsala. Sono ormai due settimane che in molte zone della città non c'è erogazione a causa delle rotture causate durante dei lavori alla rete elettrica.

"In contrada Spagnola (via Vaiarassa) - scrive il nostro lettore Alberto - ancora l'acqua non è arrivata, siamo vittime della "bolla d'aria" dell'acquedotto marsalese. L'autobotte piccola fa quello che può avendo anche il servofreno che non funziona, e dire che stiamo programmando di andare su Marte..."