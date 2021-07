La Regione dice che in Sicilia i docenti vaccinati sono l'80% 

27/07/2021 10:02:00

Guerra di cifre tra il governo e la Regione sui numeri effettivi dei vaccinati tra i docenti e il personale scolastico in Sicilia. Mentre il commissario Figliuolo dice che la Sicilia è agli ultimi posti, con l'anno scolastico che è a rischio, dalla Regione rispondono che in realtà i vaccinati tra i prof sono l'80%. Chi ha ragione?

Il personale scolastico completamente vaccinato raggiunge quota 79% in base all’ultimo report settimanale del commissario Figliuolo aggiornato al 21 luglio. Risultano ancora 222mila persone senza neppure una dose. E colpisce la disparità geografica. Mentre in regioni come il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e la Campania la copertura almeno con una dose risulta pressocché totale, altre regioni sono particolarmente indietro. Tra queste, la maglia nera spetta alla Sicilia con il 43% del personale scolastico completamente non vaccinato.



«La comunità scientifica dice che i vaccini sono sicuri per la popolazione dai 12 anni in su. Dobbiamo riaprire le scuole, è un imperativo categorico. La scuola in presenza fa bene allo sviluppo sociale dei bambini» ha affermato il commissario per l’emergenza Coronavirus, generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenuto a Morning News, su Canale 5. «Vaccinare i ragazzi è importante perché si limita la circolazione del virus e si bloccano le varianti», ha aggiunto.

I presidi riceveranno a giorni una circolare che l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, ha predisposto per far iniziare il nuovo anno scolastico, il 16 Settembre, con lezioni in presenza per tutti.



Secondo l'assessore regionale Lagalla che la Sicilia non è ferma al 50% di docenti vaccinati, come risulta dai report del ministero. Riporta il Giornale di Sicilia che molti prof si sarebbero vaccinati non nella fase dedicata a loro (a marzo) ma semplicemente nei tempi previsti per fasce di età: la quota di chi si è recato negli hub in modo scaglionato e non per categoria sfuggirebbe alle

statistiche e finirebbe per essere registrata semplicemente come cittadini vaccinati. Per Lagalla incrociando i dati e registrando i prof in modo univoco il totale di quelli vaccinati salirebbe già intorno al 60/65%.

Pure secondo Repubblica, c'è un errore di calcolo. Hanno già ricevuto il vaccino più di 100.000 prof, pari all'80% del personale. E il 30% degli studenti dai 12 anni in su.