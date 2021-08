Marsala, il Comune assume otto vigili urbani. E' polemica per il concorso per soli titoli

03/08/2021 06:00:00

Il Comune di Marsala mette a concorso 21 posti di lavoro. Di questi, 13 saranno a tempo indeterminato: 7 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico” e 6 posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, entrambi di categoria D. Sarà, invece, a tempo determinato il concorso per 8 Agenti di Polizia Municipale (categoria C). Gli avvisi dei tre Concorsi pubblici banditi dal Comune sono stati pubblicati sulla Gazzetta Uffi-ciale della Regione Siciliana del 30 luglio 2021.

La scadenza - Dopo tanto tempo, dunque, si torna a fare dei concorsi pubblici per il Comune, cosa che era comunque assolutamente necessaria, vista la carenza di personale. Da tempo l’amministrazione aveva annunciato questi concorsi, ma solo il 30 luglio c’è stata l’ufficialità e la pubblicazione degli avvisi. Le domande di partecipazione per i tre concorsi dovranno presentarsi entro il prossimo 30 Agosto. Per i requisiti e le modalità di partecipazione, relativi ai bandi pubblicati, basta visitare il sito web istituzionale nella sezione “Avvisi Importanti”.

Le polemiche - La pubblicazione degli avvisi di questi concorsi ha scatenato delle accese polemiche sui social, dovute sia per la tempistica ma in particolar modo per le modalità di svolgimento del concorso per gli 8 vigili urbani, che avverrà per soli titoli. Il fatto che sia stata scelta questa data del 30 luglio per alcuni è, infatti, un modo per fare arrivare l’avviso del bando a meno gente possibile, visto che siamo in pieno periodo estivo e si pensa più che altro al mare e alle vacanze. Ma l’aspetto che più ha suscitato le contestazioni è quello relativo alla modalità di formazione della graduatoria dei futuri vigili urbani, che verrà fatta, come detto, per soli titoli.

Concorso per soli titoli - I corpi di Polizia Municipale, infatti, vengono formati generalmente da agenti che sono vincitori di un concorso pubblico per titoli ma anche per esami. Concorso pubblico che di solito prevede una prova preselettiva scritta a scelta multipla, poi una prova scritta, l’esame orale, una serie di prove fisiche e infine l'esame psicologico ed attitudinale, ma bisogna dire che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato è assolutamente consentito dalla legge, far svolgere il concorso per soli titoli. Chi contesta questa scelta di selezione ritiene che sia immorale e contro ogni senso civico, ritenendo, tra l’altro, che non sarà assicurata la preparazione degli agenti che dovrebbero invece averne una specifica sulle diverse materie, dal Codice della Strada al Testo Unico dell'Edilizia, sul Testo Unico degli Enti Locali, sulla legge sull’immigrazione, sugli stupefacenti e molte altre discipline al centro delle mansioni del corpo di Polizia Municipale.

Assunzioni a progetto - Riguardo alla scelta del concorso per soli titoli per gli otto vigili urbani, abbiamo chiesto informazioni al comandante Vincenzo Menfi, che ci ha detto che le assunzioni saranno a progetto e che fare un concorso per esami avrebbe richiesto diversi mesi per le prove e le correzioni. Si è quindi deciso per i soli titoli visto che, dopo un corso di formazione di una quindicina di giorni, che curerà lo stesso comandante, gli otto agenti saranno pronti per il servizio sulle strade marsalesi. Gli ambiti, cui saranno rivolte le attività dei vigili urbani assunti, riguardano un progetto ambientale per il contrasto delle discariche abusive di rifiuti e poi la lotta alla vendita degli alcolici ai minorenni.