Covid in provincia di Trapani: 703 positivi. Mazara 200, Pantelleria 91. I dati

03/08/2021 15:44:00

Aumentano ancora i positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 703, secondo quanto comunicato dall'Asp, 72 in più rispetto al bollettino di ieri. Ancora un balzo in avanti per Mazara del Vallo, che tocca quota 200. Diminuiscono, invece a Marsala che ha ora 79 positivi. Aumentano invece a Pantelleria, dove sono 91 gli attuali contagiati. I guariti totali sono 14128 dall'inizio della pandemia. In terapia intensiva si trova solo una persona ricoverata, mentre nei reparti ordinari sono 14 i pazienti in cura.



Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino:

Alcamo 59(+9); Buseto Palizzolo 6; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 40 (+10); Castellammare del Golfo 18; Castelvetrano 39 (+16); Custonaci 4; Erice 51(+2), Favignana 12; Gibellina 0; Marsala 79(-6); Mazara del Vallo 200(+14); Paceco 7; Pantelleria 91(+10); Partanna 6 ; Petrosino 9; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 13; San Vito Lo Capo 4; Santa Ninfa 8; Trapani 47(+7); Valderice 3; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 703(+72)

Deceduti in totale 346

Guariti in totale 14128(+16)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 1

Ricoverati nei reparti ordinari 14 (+2)

Tamponi molecolari 455, Test antigene 380.