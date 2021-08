Covid in provincia di Trapani: 776 casi. Mazara 207, Marsala 96, Pantelleria 92

04/08/2021 19:45:00

In provincia di Trapani non si arresta l'avanzata del Covid. Sono 776 le persone positive, 73 in più rispetto al bollettino precedente. Secondo i dati forniti dall'Asp ci sono 2 persone ricoverate in terapia intensiva e 13 in regime ordinario. Non si registrano decessi, e neanche guariti.

Vediamo il dettaglio, tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino:

Alcamo 59(+0); Buseto Palizzolo 10; Calatafimi-Segesta 3; Campobello di Mazara 47 (+7); Castellammare del Golfo 18; Castelvetrano 41 (+2); Custonaci 4; Erice 55(+4), Favignana 16; Gibellina 0; Marsala 96(+17); Mazara del Vallo 207(+7); Paceco 7; Pantelleria 92(+1); Partanna 8 ; Petrosino 10; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 16; San Vito Lo Capo 6; Santa Ninfa 10; Trapani 61 (+14); Valderice 6; Vita 4.

Totale casi attuali positivi: 776 (+73)

Deceduti in totale 346

Guariti in totale 14128(+0)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 2

Ricoverati nei reparti ordinari 13 (-1)

Tamponi molecolari 307, Test antigene 157.