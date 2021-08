Covid in Sicilia. 831 casi oggi. Ancora in aumento i ricoveri

05/08/2021 18:25:00

Altri 831 casi di Covid 19 in Sicilia. E' il dato del bollettino del 5 agosto. In calo l'indice di positività: 3,8% (mercoledì era 5,2%). Il numero di casi è di poco maggiore rispetto a al bollettino precedente, ma il numero dei tamponi molti di più e questo fa diminuire il tasso di positività. In un giorno ci sono stati cinque i decessi. Ancora in aumento i ricoveri.

I pazienti ricoverati per Covid sono 15 in più rispetto a mercoledì, di cui 11 nei reparti di degenza ordinaria e 4 in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 402 (362 ordinari e 40 in intensiva). Attualmente la Sicilia registra l'11,7% di ospedalizzazioni e il 5,6% di terapie intensive. E' il parametro, quello dei ricoveri, da tenere sott'occhio perchè determina le colorazioni delle regioni e quindi le restrizioni anti-Covid.

A livello provinciale, Palermo con 209 è di nuovo la prima provincia per numero di nuovi casi (ieri erano 210). Seguono Catania con 203, Agrigent0 128, Caltanissetta 77, Trapani 73, Ragusa 72, Siracusa 37, Enna 30 e Messina 2.