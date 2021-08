In troppi in Sicilia sono positivi al Covid ma non lo dicono

14/08/2021 17:35:00

Sono positivi al Covid, fanno il tampone, magari a casa (si può comprare adesso anche al supermercato) ma non dicono nulla, per evitare quarantena e isolamento. Sono tanti, purtroppo, i siciliani che in queste settimane si comportano in modo irresponsabile.

Lo denuncia Angelo Aliquò, direttore dell'Asp di Ragusa.

"Questa storia che si possono comprare i test rapidi nei supermercati, temo ci stia riempiendo di positivi che non lo dicono - dichiara Aliquò - E magari escono perchè "tanto sono asintomatico". E magari però infettano altri, che però possono a loro volta comprare il test rapido al supermercato, farselo a casa, di nascosto, e scoprire di essere positivi, ma non lo dicono altrimenti non possono lavorare, e magari escono per comprare il pane (tanto ho la mascherina) e infettano qualcuno che comprerà il tampone rapido al supermercato ...".