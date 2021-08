Vaccini: Trapani al 65% di copertura 

16/08/2021 00:20:00

Sul fronte della vaccinazione, al 12 di agosto il comune con i dati peggiori in Sicilia, risultava essere Fiumedinisi (Me) con il 61 per cento del target da vaccinare; il più virtuoso, Roccafiorita (Me) con il target raggiunto.

Tra le province siciliane, fanalino di coda la città di Messina con una percentuale di vaccinati del 61%; seguono a pochi decimi di differenza l’una dall’altra, Palermo, Siracusa e Trapani con il 65 per cento; la città di Catania con il 71 per cento, Caltanissetta con il 72, Agrigento con il 78 Enna con il 79 per cento ed ha superato l’80 per cento dei vaccinati la città di Ragusa.

I dati in questione, come specificato, si riferiscono alle città e non alle province.