Villa Genna come una discarica. "Possibile che il Comune non si sia accorto di niente?"

20/08/2021 20:15:00

Legna accatastata col rischio incendi, rifiuti, carcasse di auto. Ecco come si presenta Villa Genna a Marsala.

Come abbiamo raccontato su Tp24 i vigili urbani hanno scoperto delle irregolarità a Villa Genna, e il Comune ha disposto un'ordinanza di divieto e di chiusura perchè si praticava il campeggio abusivamente. Villa Genna, dal 2019, è gestita dall'associazione Equitazione Club Marsala, di Tommaso Favata. Durante i controlli i vigili hanno scoperto che a Villa Genna c'erano numerosi camperisti, senza che il gestore fosse in possesso di alcuna autorizzazione.

"Sono una di quei camperisti che ha sostato "abusivamente" ma senza sapere che Villa Genna , anzi, chi gestisce Villa Genna non ha alcuna autorizzazione per la sosta camper. Non era il primo anno, come può essere che il Comune di Marsala non abbia mai saputo ciò? Veniva ritirata regolarmente la spazzatura nell'area, e mi chiedo, non si sono mai resi conto di piatti monouso, posate, cartoni di pizze, bevande che vi erano nei bidoni?", si chiede una lettrice dopo aver appreso di aver sostato in una struttura irregolare. "Non c'è mai stato un controllo per verificare come il gestore teneva l'area destra di Villa Genna? Cataste di legna che mi meraviglio come non abbia preso fuoco con il caldo che vi è stato nei giorni precedenti. Un'auto sotto a tanta sporcizia. Una vergogna e un danno di immagine per Marsala".